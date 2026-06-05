イングランド女子代表、スペインに0-4の大敗でW杯予選プレーオフ進出へ ヴィーグマン体制最悪の結果

女子サッカーワールドカップ2027欧州予選において、イングランドはスペインに0-4で敗れ、直接本大会出場権を逃し、プレーオフに回ることになった。試合は序盘こそ拮抗したが、パトリ・ギジャロ、アレクシア・プテラス、クラウディア・ピナの得点でスペインが完全にペースを握った。ヴィーグマン体制下で最悪の敗戦となったが、最終的にプレーオフ出場が決まる可能性も残されている。

イングランド女子代表チームは、2027年 女子サッカー ワールドカップ欧州予選において、 スペイン代表 に0-4という大敗を喫した。 この敗戦により、イングランドは直接出場権獲得の可能性が消滅し、プレーオフでの勝ち上がりを余儀なくされた。

サリナ・ヴィーグマン監督が率いる「ライオンズ」にとって、これは史上最悪の敗戦の一つとなった。 一方、スペインはこの勝利により、グループ首位を確定させ、来たるブラジルでの本大会への直接出場権を大きく手にした。 試合はスペインのマヨルカ島で行われ、イングランドは引き分け以上で出場権を獲得できる状況だったが、想定外の大敗を喫した。 試合の序盤、イングランドはウェンブリーで1-0と勝利した時の良い流れを引き継ぎ、優勢に進めた。

しかし、前半、パトリ・ギジャロがドリブルで中央を突破し放ったシュートがディフレクションを経て、イングランドのメアリー・ハンプトンの手を弾き、先制点を許した。 この得点後、イングランドの攻撃は精彩を欠き、スペインの脅威が増大した。 後半には、アレクシア・プテラスのクロスから、ハンプトンのキーパーミスに乗じて2点目が決まった。 さらに、ルーシー・ブロンズのカバーリングがグリーンウッドのポジショニングミスで崩れ、プテラスが追加点を挙げた。

終盤には途中出場のクラウディア・ピナが4点目を決め、試合を決定づけた。 イングランドが2点差以上で敗れたのは、2021年9月のヴィーグマン体制発足以降初めてであり、2009年欧州選手権決勝でドイツに2-6で敗れて以来、17年ぶりの大敗となった。2023年ワールドカップで準優勝したイングランドは、2027年大会への出場がプレーオフに必須となった。 ただし、スペインが最終節でホームのアイスランドに敗れるという大きな番狂わせがない限り、イングランドはプレーオフに回ることになる。





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女子サッカー ワールドカップ予選 イングランド代表 スペイン代表 サリナ・ヴィーグマン

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