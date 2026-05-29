イングランド銀行総裁の言明を受けて、日本株式市場はまちまちで取引を終えた。

日本株式市場は、イングランド銀行のベイリー総裁が経済の不確実性を踏まえると、インフレ率の２％目標を上回っての推移を容認することは正当化されるとの認識を示したことなどを受けて、まちまちで取引を終えた。

日本株式市場 は、イングランド銀行のベイリー総裁が経済の不確実性を踏まえると、インフレ率の２％目標を上回っての推移を容認することは正当化されるとの認識を示したことなどを受けて、まちまちで取引を終えた。

FTSE 100種は続落する一方、中型株で構成するFTSE 250種指数は０．４３％高と反発した。 月間ではFTSE 100が０．２９％高、FTSE 250は４．２８％高と、いずれも２カ月連続で上昇した。 オンラインスーパー大手オカドは７．１％高となり、スーパーマーケット・グループのアズダが事業提携を発表したことなどが買われた。 ドイツ銀行が低調な個人消費などを理由に投資判断を引き下げたことを受けて、家電販売カリーズは１．０％安となった。

ホームセンターのウィックス・グループ、家庭用品販売のダネルム、雑貨ディスカウントストアのＢ＆Ｍヨーロピアン・バリュー・リテールは２．２─２．４％下落した。 小幅に反発して取引を終えた。 米イランの停戦延長とホルムズ海峡の再開に向けた合意が近くまとまるとの期待感が相場を支えた。 STOX 600種指数は週間で０．１４％高、月間では２．４１％上昇した。

STOX 欧州高級品株 10種指数は０．３０％高となった。 ユーロ圏の主要４カ国のインフレ率は３カ月連続で欧州中央銀行（ECB）の目標２％を上回った。 LSGによると、市場ではECBによる年内の５０ベーシスポイント（bp）の利上げを見込んでいる。 ドイツ 10年債利回りが７週間ぶりの低水準に低下した。

トランプ米大統領が同日、イランとの合意に関する最終決定を下すため、ホワイトハウスのシチュエーションルーム（作戦指令室）で会合を開くと表明したことを受け、米国とイランがホルムズ海峡の再開に向けた合意に達するとの期待が広がった。nL6N42611 ECBの政策金利見通しに敏感な独２年債利回りも同程度低下し、２．５３％となった。 国別の数値はまちまちで、ドイツのインフレ率は伸びが予想を下回った一方、スペインとイタリアは予想を上回った。 フランスは予想を下回ったものの、前月比では伸びが加速した





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