イングランドがスペインを3-2で撃破 ジェームズ・トラフォードの神業的セーブが勝利支える

UEFAネーションズリーグでイングランド代表がスペインに3-2の歴史的勝利。ジェームズ・トラフォードの好セーブがイングランドの勝利を決定づけた試合の詳細を報告する。

UEFAネーションズリーグ の試合で、 イングランド代表 がメトロポリターノ・スタジアムで行われた強敵 スペイン代表 を3-2で破り、歴史的な勝利を収めた。この結果、世界王者かつ欧州王者であるスペインは、稀に見る敗戦を喫することとなった。イングランドは、トゥヘル監督の下で最も完成度の高いパフォーマンスを見せ、前半に先制すると後半もリードを守り切った。

トラフォードの好守が逆転劇を断つ

リーズ・ユナイテッドの守護神、ジェームズ・トラフォードのパフォーマンスは試合の鍵を握っていた。10人となった後半戦で、彼はフェルミン・ロペスとエメリク・ラポルテの強烈なシュートを次々と防ぎ、僅差のリードを守り抜いた。終盤の決定的なプレーにより、先発起用に応える形で存在感を示し、イングランドの勝利に大きく貢献した。

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イングランドの優勢とスペインの反撃

イングランドは試合開始早々から主導権を握り、キャプテンのハリー・ケインが前半終了直前にPKで先制点を挙げた。その後、アーセナルのエズリ・コンサとベン・ホワイトが得点し、3点差を広げた。しかし、エリオット・アンダーソンの退場により試合の流れは一変。ミケル・オヤルサバルがPKで得点すると、途中出場のニコ・ウィリアムズが流れるような連係からゴールを奪い、スペインは1点差に迫った。

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デ・ラ・フエンテ監督の戦術と反応

スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、後半にフェルミン・ロペス、ニコ・ウィリアムズ、ペドリ、ディーン・ハイセンを投入して反撃を図った。彼は試合後、トラフォードの「素晴らしい」パフォーマンスを称賛し、後半で狙っていたのは全力攻撃によるチャンスの創出だったと説明した。得点機が複数あったものの、イングランドGKが最後の10分から15分の間で得点になり得る場面を2、3度防いだことを高く評価した。

敗戦後のロッカールームと次の試合

まれな敗戦を経験したスペインのロッカールームでは、選手たちが互いに顔を見合わせ「何が起きたんだ？」と問い合ったという。デ・ラ・フエンテ監督は、チームが過去3年間無敗で重要な大会を制覇してきた実績を踏まえ、選手たちへの誇りを伝えた。次の対戦は3月まで待つ必要があり、その間、選手たちはこの結果を振り返ることになる。