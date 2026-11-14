イングランドに15対78で歴史的敗北 日本代表が最少失点記録を更新

ラグビー日本代表はイングランド戦で78点奪われ、エディジャパン史上最多失点となる13トライを献上。通算14戦全敗となりW杯直前に大きな衝撃が走った。

世界ランク12位の 日本代表 ラグビーチームは、 ネーションズ選手権 で同5位の イングランド代表 と対戦し、15対78という大差で黒星に終わった。この試合で日本は通算成績を1勝4敗とし、イングランド戦における通算記録は14戦全敗という屈辱的な数字で更新された。

開始早々の退場と大量得点の起点

イングランド代表は試合開始早々から圧倒的なペースで攻め立て、前半1分には右サイドハーフライン付近でWTBジョセフ選手にスペースを許して先制トライを許した。この直前のプレーにおいて、日本代表ロックのホッキングス選手（東京SG）は危険なタックルによりイエローカードを受けた後、オフフィールドレビューを経てレッドカードとなり1分での退場処分となった。

Also read ニデック、2026年度半期報告書提出期限の延長申請検討

10人の日本代表は数的不利の状態でも立て直すことができなかった。同10分にはFBスチュアート選手に突破を許し、さらに転がってきたボールをWTBジョセフ選手が抑えて連続トライを奪われ、0対13と一気にリードを許した。日本代表は前半14分にSH斎藤直人選手（東京SG）のPGで3対13とわずかに得点を返したが、直後の1分間で再びトライを献上し0対20となった。

数的不利の20分で試合が決定づいた

前半18分には、ボールを持ったプロップのゲンジ選手を4人がかりでも止めきれずにトライを許した。さらに20分にはハイボール争いからボールを奪われ、WTBジョセフ選手が走りきってハットトリックを達成し、スコアは3対32となった。日本代表が10人で戦う20分間で試合の行方が大きく決まったともいえる展開となった。

Advertisement

前半終了時のスコアは10対49で、イングランド代表が大きなリードを持って後半へ入った。前半を通して日本代表はディアンズ選手（B武蔵）が孤軍奮闘し、前半37分にはトライを挙げたが、その後の反撃は及ばなかった。

13トライ献上でエディージャパン史上最多失点

後半5分にはイングランド代表が敵陣左サイド深くのラインアウトを起点に、ロックのマーティン選手によってトライを沈めスコアは10対54となった。同16分には日本代表のCTBライリー選手のパスをWTBジョセフ選手がインターセプトし、そのまま走り切ってトライを奪い15対61となった。

同24分には自陣深くのラインアウトを起点に失点し、この日13トライ目となる15トライ目を献上した。スコアは15対66となり、2024年のエディー・ジャパン発足以降では、同年のニュージーランド戦（19対64）を超えて史上最も多くのトライを許す結果となった。

W杯まで1年を切った日本代表の現状

70点以上を失点しての敗戦は、2011年ワールドカップでニュージーランドに7対83で敗れて以来、15年ぶりの出来事である。現在、日本代表は4強入りを目標とするオーストラリア開催のワールドカップまで1年を切っており、この歴史的大敗は大きな痛撃となっている。