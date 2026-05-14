イングランドフットボールリーグ、ミドルズブラの練習を盗撮疑いで調査強化

イングランドフットボールリーグは、ミドルズブラの練習を盗撮した疑いで調査を強化。サウサンプトンと関係者は、個人電話記録や銀行取引記録の提出を求められる可能性がある。5月23日のチャンピオンシッププレーオフ決勝を前に懲戒聴聞会が開かれ、セインツは出場停止を含む厳しい制裁のリスクに直面している。

イングランドフットボールリーグ は、 ミドルズブラ の 練習を盗撮 した疑いで調査を強化。 サウサンプトンと関係者は、 個人電話記録 や 銀行取引記録 の提出を求められる可能性がある。5月23日のチャンピオンシップ プレーオフ 決勝を前に 懲戒聴聞会 が開かれ、 セインツ は 出場停止 を含む厳しい 制裁のリスク に直面している。

によると、サウサンプトンのインターン生ウィリアム・ソルトが、プレミアリーグ昇格を目指す同クラブに多大な影響を与えかねない調査を受けている。 ソルトは、ミドルズブラ会長のスティーブ・ギブソンが所有するロッククリフ・ホール・コンプレックスで、木の陰に隠れてミドルズブラの練習を撮影していたと目撃された。 捜査は詳細段階に入り、ソルトの銀行カード履歴が証拠として残っている可能性が出てきた。 彼はそのカードで練習場隣接のゴルフクラブでコーヒーを購入したとされる。

EFL（イングランド・フットボール・リーグ）は、問題の期間中の行動や通信を確認するため、彼の私用携帯電話と銀行取引記録へのアクセスを要求するとみられる。 フットボール・リーグは、懲戒事案に関与した個人に機密情報を提出させる権限があると発表した。 この措置は、情報の機密性に関わらず、競技の公正性を確保し透明性を保つことが目的だ。 EFL規則では、「リーグは、指示に従い、いかなるクラブ、選手、役員にも、権限・所有・保管・管理下にある文書の提出を求められる」と定めている。

この規定に基づく情報提供・開示要請に応じない場合、それ自体が違反となる。 機密情報は不開示の正当な理由にならない。 」サウサンプトンは、試合の72時間前に相手練習を視察するのを禁じる規則127条違反で正式告発された。 リーグは5月23日のハル・シティとのプレーオフ決勝前に結論を出す方針で、有罪と認定された場合、罰金、勝ち点減、プレーオフ除外などの制裁が科される可能性がある。2019年の「スパイゲート」でリーズ・ユナイテッドは罰金20万ポンドで済んだが、その後、規制は強化された。

独立委員会は、2024年にドローンで対戦相手を偵察したとしてカナダ女子代表に6ポイント減点した例など、最近の処分も参考にする見込みだ。 金銭だけの制裁では不十分との考え方が示されている。 競技上の制裁は依然として高く、プレーオフ進出に影響するか、来季開幕時に勝ち点減点となる可能性もある。 プレミアリーグ復帰でもチャンピオンシップ残留でも、調査の影は当分、セント・メリーズ・スタジアムに重くのしかかる





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