イングランド、強豪との対戦を恐れず：ファウラーがトゥヘル体制に期待

元イングランド代表のファウラーは、強豪国との対戦を恐れる必要はないと強調。ロナウドやメッシら世界的スターとの対決を控え、グループステージ突破とトゥヘル監督のチームに必要な覚悟を説く。

41歳になっても衰えないフォワード、 ロナウド にも同じことが言える。 マンチェスター・ユナイテッドとレアル・マドリードのレジェンドは、イングランドにとって目の上のたんこぶだった。2004年のユーロと2006年の ワールドカップ で PK戦 によりイングランドを敗退に追い込んだ。

ワールドカップではアルゼンチンだろうがポルトガルだろうが、いずれにしても強豪と当たる。 強いチームとはいつか戦わなければならない。 FAカップでも同じで、早いうちに強豪と当たっても私は楽しみだった。 いつかは倒さなければならない相手だからだ。

厳しい試合になるのは明白だ。 だが、頂点を狙うなら対戦時期は問題ではない。 いつかは勝たねばならない。 ポルトガルだろうがブラジルだろうがスペインだろうがウルグアイだろうがアルゼンチンだろうが、自分たちを信じて挑むだけだ。

それがイングランドの使命だ。 メッシやロナウドと対戦する前に、イングランドはクロアチア、ガーナ、パナマと同組のグループステージを突破しなければならない。 本戦前にはニュージーランドとコスタリカとの親善試合も予定されている。2026年の世代が1966年の伝説に続き、スリー・ライオンズが久方ぶりの成功を遂げるには、いずれアルゼンチンやポルトガルとの対戦も乗り越える必要がある。 ファウラーは、トゥヘル率いるチームがその試練に備えていると確信している





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