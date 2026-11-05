イングランド銀行が政策金利を4%に引き上げ欧州債務市場に波及

英イングランド銀行が政策金利を0.25%引き上げ4%としたことを受け、市場では追加利上げの観測が強まっている。欧州の長期金利動向と市場の反応について詳述する。

英 イングランド銀行 は5日、政策金利を4%へ0.25%引き上げると発表した。利上げは2023年8月以来となり、市場の予想通りだった。

前日の原油先物の急落を受けてインフレへの警戒感が和らぎ、英長期債には買いが先行した。これにより長期金利は低下する動きが見られたが、その後、目先の利上げが続くと見る声が強まり売りも出た。

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イングランド銀行の金融政策委員会で投票権を持つ委員のうち一人が、0.5%の大幅利上げを主張していた。この内紛的な兆候が、市場参加者の注意を引いた形だ。

ベイリー総裁の示唆と追加利上げの可能性

ベイリー総裁は、中東の情勢が解決しない限り、今回の利上げが最後のものになる可能性は低いだろうと述べた。この発言は、同中銀が目先の追加利上げに前向きであることを示すものとして受け止められた。

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このため、市場ではイングランド銀行がインフレと戦うためにさらに利上げを進めるという見方が広がっている。債券市場は、今後の政策決定に対する不確実性の高さを受けて変動を続けている。

欧州主要国の長期金利動向と債券価格

ドイツの長期金利は低下している。指標銘柄であるドイツ連邦債10年物の利回りは、英国時間16時時点で3.2%台半ばと取引されている。これは前日同時点に比べ0.05%ほど低い水準だ。

債券価格は高くなっていることを意味する。ドイツ長期金利は3.2%台で低下幅を広げ、一時は8月下旬以来およそ2カ月ぶりの低水準をつけた。これは経済成長への懸念やインフレペースの鈍化を示唆している可能性がある。

フランス長期金利の低下とスプレッドの現状

フランスの長期金利も低下している。一時4.7%ちょうど付近と約1カ月ぶりの低水準をつけた。債券価格の上昇は、投資家が高品質な国債への資金シフトを進めている兆候かもしれない。

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ただし、前日と比べた低下幅はドイツ長期金利と同じ程度である。ドイツ長期金利との差、つまりスプレッドは縮小していない。この状況は、両国の経済成長見通しやリスクプレミアムに大きな変化がないことを示唆している。

市場参加者の展望と今後の政策運営

原油価格の動向はインフレ見通しに直結するため、中央銀行の政策運営において重要な変数である。ベイリー総裁の発言が示すように、地政学リスクが解消されない限り、金融当局は慎重な姿勢を維持する可能性が高い。

投資家は、今後のインフレデータとイングランド銀行のコミュニケーションに注力している。追加利上げのスケジュールが明確になれば、欧州の債券市場はより明確な方向性を見出す可能性がある。これにより、長期金利の推移も安定化するだろう。