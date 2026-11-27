イングランド女子代表のスター、クロエ・ケリーは、過去の重大な負傷や低迷期を乗り越えてアーセナルに移籍し、復活を果たした。しかし、直近の代表戦で期待された水準に達しなかったとして招集外となり、来週行われるウクライナ戦のプレーオフ突破後のワールドカップ本戦で起用されるかどうかは不透明である。彼女が大舞台での実績を持つ象徴的選手である一方で、現在のチーム内での地位と将来性には懸念が向けられている。

イングランド代表のスター、 クロエ・ケリー を巡る現状に既視感を覚える人がいても不思議ではない。 予想通り来週のウクライナとのプレーオフを突破すれば、イングランドは7カ月後に 女子ワールドカップ の初戦を迎えるはずだ。

しかし、2025年の欧州選手権を控えた2年前や、2022年大会が迫っていた5年前と同じく、チーム屈指のスターであるケリーがその場にいるかどうかは、まったく確かではない。 これを問題にする必要はないと思う人もいるだろう。 ワールドカップの時にケリーが万全なら、間違いなくメンバー入りするはずではないか。

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特に登録枠がついに26人へ拡大された今、大舞台での実績が豊富な彼女をサリナ・ヴィーフマン監督が外すとは考えにくい。 2022年欧州選手権決勝、地元ウェンブリーでドイツを相手に延長戦の決勝ゴールを挙げ、イングランド代表に初の主要大会制覇をもたらしたことで、その後のキャリアがどうなろうと、ケリーが代表の象徴として語り継がれるのは確実になった。 当時まだ24歳だったが、次の欧州選手権でも幾度となく輝き、その伝説をさらに大きなものにした。 こうした活躍によって、ケリーは大舞台に強い選手としての評価を確立した。