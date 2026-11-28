イングランド代表のローレン・ヘンプとジェス・カーターが2連戦を欠場することが確定し、サリーナ・ヴィーフマン監督はウクライナとの重要なプレーオフで布陣を再構築する羽目となった。

イングランド女子代表のW杯出場争いに大きな痛手が届いた。 ローレン・ヘンプ と ジェス・カーター という2大主力が、ウクライナとの重要な女子ワールドカップ・プレーオフ2連戦を欠場することが決定している。 サリーナ・ヴィーフマン 監督は、試合間近にもかかわらず守備と攻撃の両面での布陣を急遽組み直す必要に迫られている。

主力2人の欠場理由と代替招集

マンチェスター・シティに所属するウイングのヘンプは、クラブでのプレー中にけがを負い、イングランドサッカー協会が「軽傷」と説明する状態のため出場を辞退することになった。一方、アーセナル所属のDFカーターは、家庭の事情により代表チームを離脱することとなった。

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この2人の欠場に対し、ヴィーフマン監督は守備陣を補強するためにアーセナル所属のDFロッテ・ウッベン＝モイを緊急招集した。ウッベン＝モイは代表通算19試合に出場し、2022年および2025年の欧州選手権で優勝を経験しているイングランド代表の一員である。しかし、いずれの大会でも実戦出場機会は訪れていなかった。

長期離脱者リストの拡大と深刻な状況

ヘンプとカーターの離脱により、イングランド代表スタッフが抱える負傷者や欠場者のリストはさらに長期化し、深刻な状況に陥っている。ヴィーフマン監督は、ウクライナとの2試合において、複数の主要な戦力を同時に失う事態を迎えた。すでに起用できない選手として、アレックス・グリーンウッド、ローレン・ジェームズ、ニアム・チャールズ、ルシア・ケンダル、アンナ・ムーアハウスの5人がリストアップされている。

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主力として安定した活躍を見せ続けてきたヘンプとカーターの欠席は、チームの戦力バランスに直撃する。ヴィーフマン監督は、限られた選手数の中でどのように戦術を展開し、ウクライナという強敵に対して対抗策を講じるかが問われる。

ウクライナとのプレーオフに向けた布陣再構築

イングランド代表は、主力を多数欠いた状態でのウクライナとの対戦を控えている。ヴィーフマン監督は、招集されたウッベン＝モイを中心に、残された選手たちで守備の盤石さと攻撃の鋭さを両立させる必要がある。

W杯出場権をかけたこの重要な2連戦は、単なる勝利だけでなく、代表チームの継続性や深層の戦力検証の意味も持つ。欠場者が続く中で、誰が次の主役として成長し、チームを勝利へ導くことができるかが、今後の代表の行く末を左右する鍵となる。

イングランドサッカー協会は、新たな招集選手も含め、最適な陣容でウクライナとの対戦に臨む用意を整えている。ファンの関心は、ヴィーフマン監督の代案戦略と、補充された選手たちの奮闘へと向かっている。