イングランドがスペインに3-1で勝利 三冠王者の連勝は8に

UEFAネーションズリーグ準決勝でイングランドがスペインに3-1勝利。ケイン、コンサ、ホワイトが得点し、8試合無敗を維持。スペインはラポルテ監督の辞任が確実。

UEFAネーションズリーグの準決勝で、 トーマス・トゥヘル 監督率いる イングランド代表 が、開催国スペインを3-1で破った。6月7日に行われたこの試合は、前回の決勝戦で敗れた報復戦でもあった。

トゥヘル率いるイングランドの積極的な攻撃

今夏のアトランタで開催されたワールドカップ準決勝のアルゼンチン戦で敗因となった慎重な戦い方から教訓を得たトゥヘル監督は、アウェーのイングランドに対して開始の笛から絶え間なく攻め続けた。ジュード・ベリンガムにけん引されたイングランドは、消極的なスペインを1時間にわたって圧倒した。

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序盤の好機を何度か逃したイングランドだが、前半終了間際に先制点を決めた。パウ・クバルシのファウルで得たPKを主将ハリー・ケインが決め、代表通算93ゴール目を記録した。

コンサとホワイトが追加点を奪う

続いて53分、デクラン・ライスのCKをエズリ・コンサが頭で押し込み、2点目を奪った。その4分後には、アーセナルのDFベン・ホワイトが流れるような攻撃を角度をつけた強烈なシュートで締めくくり、3-0とした。

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スペインのラポルテ監督は普段とは異なる消極的な戦いをこう振り返った。「今は少し分析し、少し自分たちに厳しくなる必要がある。これだけ無敗の試合を重ねてきた後だから、また一から始めることになる。イングランドについて話すより、自分たちを見つめ直したい。長く負けずにいた間、僕たちはボールを持ったときにもっとリスクを取る戦い方をしてきた。それで結果を出してきたが、今夜はそれが十分にできなかったと思う」

スペインの反撃とラポルテ監督の今後

65分、イングランドはホームのスペインに反撃の糸口を与えた。ボールを持っていたジャレル・クアンサーが奪われ、ラミン・ヤマルを引っ張ったエリオット・アンダーソンに一発退場が命じられると、ミケル・オヤルサバルがこのプレーで得たPKを決めた。

ヤマルを起点に勢いづいたスペインは75分、ヤマルのクロスを途中出場のニコ・ウィリアムズが左ポストに当てて決め、さらに点差を縮めた。サッカーの面では、これで全てが終わるわけではない。突破は決まっているし、ただやり直すしかない。