イングランドの女性サッカー選手たち、MBE勲章を受章

イングランドの女性サッカー選手たちがMBE勲章を受章しました。ハンナ・ハンプトン、ケリー、ミシェル・アギェマン、ジェームズ、ルッソ、ジェス・カーターは昨夏バーゼルで世界王者スペインを破った功績でMBE勲章を受章。さらに、U-21欧州選手権2連覇のイングランド男子U-21代表リー・カーズリー監督と、視覚障害者スポーツのアイコン、サム・ゴフも叙勲された。

今回発表された叙勲者名簿は、 イングランド のエリート育成チームとシニアチームが圧倒的な強さを示した稀有な時代を称えています。 ハンナ・ハンプトン、ケリー、ミシェル・アギェマン、ジェームズ、ルッソ、ジェス・カーターは、昨夏バーゼルで世界王者スペインを破った功績で MBE勲章 を受章。

さらに、U-21欧州選手権2連覇のイングランド男子U-21代表リー・カーズリー監督と、視覚障害者スポーツのアイコン、サム・ゴフも叙勲された。 FA会長デビー・ヒューイットMBEは、今回の受賞者たちを誇りに思い、選手やコーチが全国に広めた文化変革の大きさを振り返った。 彼女は「FAを代表し、アレッシア、クロエ、ハンナ、ジェス、ローレン、リー、ミシェル、サムに心からお祝い申し上げます」と語った。 昨夏は女子代表「ライオネッス」と男子U-21代表が連続して欧州制した特別な時期でした。

今回の叙勲は、彼女たちの活躍とピッチ外での貢献を称えるものです。 彼女たちは才能と勇気、社会を向上させ次世代に希望を与える情熱で『ライオネッス』の名にふさわしい姿を示しました。

「2022年から2025年にかけて4度EUROを制したすべての方々に感謝します。 また、デビッド・デイン、ルー・マカリ、ジェイソン・ランド、エレノア・グアデラ、アンソニー・ウィーラン、マイケル・バーナード、スコット・ロジャースら国王誕生日叙勲で表彰されたサッカー界の関係者にも称賛を送ります。 アーセナルの最高経営責任者（CEO）リチャード・ガーリック氏は「アーセナル・フットボール・クラブを代表し、2026年国王誕生日叙勲リストでMBEを受章したアレッシア、クロエ、ミシェルに祝意を表します





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イングランド MBE勲章 サッカー選手 女性 叙勲

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