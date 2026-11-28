イングランド女子代表は2026年女子W杯プレーオフでギリシャと対戦し、サリナ・ヴィーフマン監督が4-2-3-1から3-4-3への布陣変更を試みている。この変化により、チームの柔軟性向上と新選手の活用が進められており、ウクライナ戦での勝利が自動出場権への鍵を握る。

理想を言えば、イングランドは2026年最後の2回の代表活動期間に、 2027年女子ワールドカップ に向けて サリナ・ヴィーフマン 監督が選んだ世界各地の相手と親善試合を行っていたはずだ。

しかし実際には、6月のスペイン戦で崩れたことで、欧州王者はプレーオフに回ることになった。 勝利が不可欠な試合で、順位が下で、戦い方も見慣れた相手を退けなければならない。 そこから多くを学ぶのは難しいこともある。 ヴィーフマン監督が、6月に出場権を確保した欧州勢をうらやましく思っても無理はない。

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先月、イングランドがFIFAランキング50位圏外のギリシャと対戦する一方、スペインはアメリカと2連戦を行い、ドイツはオーストラリア、日本と対戦。 デンマークはカナダへ遠征した。 アメリカ、オーストラリア、日本、カナダはいずれもFIFAランキングのトップ15に入る。 ここしばらく、イングランドの戦い方はかなり予測しやすかった。