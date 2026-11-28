本作が特徴的な3つの要素、つまり型破りなピクセルアート表現、開発過程を反映した独自の個性、そして異色のシンセウェーブ音楽について解説。また、インスピレーションを受けた『Tower Wizard』やチャレンジシステムなどのゲームデザイン要素についても言及しています。

本作を特徴的な作品にしている要素は、大きく分けて3つあると思っています。 1つ目は、ビジュアルです。 本作は ピクセルアート のゲームですが、型破りなデザイン上の決断をいくつも取り入れました。

低解像度のピクセルパーフェクトなグリッド（640×360）に加え、モノクローム基調のカラーパレットに補色のハイライトを効かせる配色を採用しています。 さらに、フロントビューでありながら立体物の「2つの面」を同時に見せるという風変わりな組み合わせを採用することで、ピクセルアート特有の「平面的な印象」を解消しました。 この表現はプレイヤーの皆さんの心に強く響くものになったようです！ 2つ目は、本作独特の「個性」です。

Advertisement

本作のストーリーは、本作の実際の開発過程をほんのり参考にしており、私たちのリアルな空気感やイライラ、楽しかった瞬間や辛かった瞬間、さらには好きだったこと・嫌いだったことまで、そのすべてを注ぎ込みました。 プレイヤーの皆さんもそれに気づき、楽しんでくださっているように感じています。 また、私たちは本作のファンタジー世界に一切の制限を設けないことを決めました。