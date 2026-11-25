長野市飯綱高原のnagano forest villageは、2026年12月25日まで「森が奏でるクリスマス2026」を開催している。16時から21時までヤドリギとキャンドルの光が森を彩り、雑貨販売や限定ディナーも楽しめる。

「ヤドリギ」とキャンドルの優しい灯りに包まれて深呼吸 nagano forest villageは、長野県の飯綱高原の大座法師池のほとりにある、森の駅Daizahoushiと5つのフィールドからなる自然体験リゾート。

そのnagano forest villageでは、2026年11月20日（金）から12月25日（金）まで、クリスマスイベント「森が奏でるクリスマス2026〜ヤドリギに灯る、冬のぬくもり〜」を開催中です。 こだわりのクリスマス雑貨巡り もちろん、昼間の演出も見逃せません。 森の駅Daizahoushiのグローサラント棟には、アメリカンヴィンテージ雑貨「kuL.

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A. -American Vintage-」のポップアップショップが並び、一点モノとの出会いが待っています。12月12日（土）の10時から15時には、アクティビティ棟で1日限定のクラフト市「Forrest Market」が開催されます。 地元のつくり手たちと会話を交わしながら、お気に入りの品を探すのも楽しそう！ 都会の喧騒や華やかなイルミネーションとはひと味違う、落ち着いた静寂に包まれる森のクリスマス。 首都圏から少し足を伸ばすだけで、自然のなかでゆったりと過ごす贅沢な時間が楽しめますよ！