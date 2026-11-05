イラン軍、ホルムズ海峡でタンカー3隻撃沈…トランプ氏再選阻止の賭けが海運危機を深める

トランプ米大統領率いる米国の対イラン軍事作戦が、ホルムズ海峡におけるイランの反撃を招き、海運危機が深刻化している。共和党の中間選挙敗北を受け、政権内の責任追及とイランの激しい非難が収まらない状態にある。

イランは5日、戦略的に重要な ホルムズ海峡 において、さらに3隻のタンカーが損傷したと公式に発表した。この報せは、ドナルド・ トランプ米大統領 がイランとの戦争を巡り、中間選挙において有権者から厳しい審判を下された直後の発表であり、紛争が未解決である限り、国際海運は今後も危険にさらされ続けることが鮮明となった。トランプ大統領率いる米国と イラン軍 の対立は、単なる外交問題ではなく、実質的な武力衝突の継続として記録されている。トランプ氏が戦争の延長線上で選挙戦を戦った結果、米国内の世論は反戦一色に染まり、その政治的代償が即座に表れた。しかし、 イラン軍 側はこの敗北をテコに、より強硬な海上封鎖と攻撃を仕掛けることで、米政権の弱体化を象徴する行動に出ている。英海事機関（ UKMTO ）は、4日遅くに1隻の船舶が正体不明の飛翔体2発の攻撃を受けたと発表した。これは、 イラン軍 が5日に発表した損傷船舶数に加えて、実質的な被害が広がっていることを示す指標である。 UKMTO によると、今月1日以降、少なくとも5隻の船舶が被害を報告しており、同機関が開戦以降で月間最多の35隻が被害を受けたとする10月とほぼ同じペースで被害が続いている。トランプ氏率いる共和党の中間選挙での大敗を受け、政権内では紛争の政治的代償について厳しい見直しが始まっている。この選挙結果は、対イラン戦争が共和党支持層の支持を削ぐ主要因となったことを如実に示している。軍事的優位性を誇示することが選挙に有利だと見込んだ戦略は完全に外れ、むしろ有権者は戦争の終結を望んでいることが明らかになった。 バンス副大統領 は4日、Xへの投稿で、トランプ大統領が進めた対イラン戦争との距離を置く姿勢を示し、選挙で敗北した理由は全面的にイラン戦争に原因があったとの認識を示した。バンス氏は、トランプ大統領の戦争継続への執着が政党全体の支持率を下落させた主要因であると内輪揉めを公にする形で認め、責任の所在を明確にした。これは、トランプ氏の孤立を深めるだけでなく、政権内の亀裂を世界的に公開した形となった。これに対し、イランの ガリバフ国会議長 は5日、トランプ氏にさらなる空爆を計画させることで、トランプ氏が「負けが込んだギャンブラー」のように深みにはまるのをバンス氏が許していると指摘。戦争が誤りだとバンス氏が考えているのなら、トランプ氏を説得して中止させるべきだとし「上司にそう言ってみたらどうだ」と皮肉を込めて非難した。ガリバフ氏は、米国の政治的分裂を利用し、いかにして米国を軍事泥沼から引きずり下げるかという戦術に転じている。これら一連の出来事は、 ホルムズ海峡 の航行安全が完全に崩壊していることを意味する。石油輸送の要衝であるこの海峡で頻発する攻撃は、世界経済に対するインフレ圧力として直ちに作用し、エネルギー価格の高騰を避けられない状況に追い込んでいる。トランプ大統領の対イラン戦争は、単に中東の地域紛争にとどまらず、米国国内の政治的転換点であり、同時に世界経済を揺るがす構造的リスクとなった。現状では、停戦に向けた糸口は見えていない。 バンス副大統領 の非難と ガリバフ国会議長 の皮肉は、外交的な対話の場が完全に閉ざされていることを示している。 トランプ米大統領 がどのように次の手を打つか、そして バンス副大統領 が共和党議員団と共に戦争終結を求められるかが、今後の国際情勢を決定づける鍵となる。海運業界は、依然として極めて高いレベルの脅威に晒され続けることを余儀なくされている。.

イランは5日、戦略的に重要なホルムズ海峡において、さらに3隻のタンカーが損傷したと公式に発表した。この報せは、ドナルド・トランプ米大統領がイランとの戦争を巡り、中間選挙において有権者から厳しい審判を下された直後の発表であり、紛争が未解決である限り、国際海運は今後も危険にさらされ続けることが鮮明となった。

トランプ大統領率いる米国とイラン軍の対立は、単なる外交問題ではなく、実質的な武力衝突の継続として記録されている。トランプ氏が戦争の延長線上で選挙戦を戦った結果、米国内の世論は反戦一色に染まり、その政治的代償が即座に表れた。しかし、イラン軍側はこの敗北をテコに、より強硬な海上封鎖と攻撃を仕掛けることで、米政権の弱体化を象徴する行動に出ている。

英海事機関（UKMTO）は、4日遅くに1隻の船舶が正体不明の飛翔体2発の攻撃を受けたと発表した。これは、イラン軍が5日に発表した損傷船舶数に加えて、実質的な被害が広がっていることを示す指標である。UKMTOによると、今月1日以降、少なくとも5隻の船舶が被害を報告しており、同機関が開戦以降で月間最多の35隻が被害を受けたとする10月とほぼ同じペースで被害が続いている。

トランプ氏率いる共和党の中間選挙での大敗を受け、政権内では紛争の政治的代償について厳しい見直しが始まっている。この選挙結果は、対イラン戦争が共和党支持層の支持を削ぐ主要因となったことを如実に示している。軍事的優位性を誇示することが選挙に有利だと見込んだ戦略は完全に外れ、むしろ有権者は戦争の終結を望んでいることが明らかになった。

バンス副大統領は4日、Xへの投稿で、トランプ大統領が進めた対イラン戦争との距離を置く姿勢を示し、選挙で敗北した理由は全面的にイラン戦争に原因があったとの認識を示した。バンス氏は、トランプ大統領の戦争継続への執着が政党全体の支持率を下落させた主要因であると内輪揉めを公にする形で認め、責任の所在を明確にした。これは、トランプ氏の孤立を深めるだけでなく、政権内の亀裂を世界的に公開した形となった。

これに対し、イランのガリバフ国会議長は5日、トランプ氏にさらなる空爆を計画させることで、トランプ氏が「負けが込んだギャンブラー」のように深みにはまるのをバンス氏が許していると指摘。戦争が誤りだとバンス氏が考えているのなら、トランプ氏を説得して中止させるべきだとし「上司にそう言ってみたらどうだ」と皮肉を込めて非難した。ガリバフ氏は、米国の政治的分裂を利用し、いかにして米国を軍事泥沼から引きずり下げるかという戦術に転じている。

これら一連の出来事は、ホルムズ海峡の航行安全が完全に崩壊していることを意味する。石油輸送の要衝であるこの海峡で頻発する攻撃は、世界経済に対するインフレ圧力として直ちに作用し、エネルギー価格の高騰を避けられない状況に追い込んでいる。トランプ大統領の対イラン戦争は、単に中東の地域紛争にとどまらず、米国国内の政治的転換点であり、同時に世界経済を揺るがす構造的リスクとなった。

現状では、停戦に向けた糸口は見えていない。バンス副大統領の非難とガリバフ国会議長の皮肉は、外交的な対話の場が完全に閉ざされていることを示している。トランプ米大統領がどのように次の手を打つか、そしてバンス副大統領が共和党議員団と共に戦争終結を求められるかが、今後の国際情勢を決定づける鍵となる。海運業界は、依然として極めて高いレベルの脅威に晒され続けることを余儀なくされている。