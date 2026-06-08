イラン革命防衛隊がイスラエルに弾道ミサイル、双方の応酬続く 停戦再開は不透明

イランの革命防衛隊が7日、イスラエル北部へ弾道ミサイルを発射し、イスラエル軍が報復攻撃を行った。双方の交戦は4月の停戦以来初めて。トランプ米大統領が即時中止を呼びかけ、イランは作戦終了を発表したが、停戦維持は不透明。

イラン の精鋭軍事組織「 革命防衛隊 」は7日、 イスラエル 北部に向けて弾道ミサイルを発射しました。 イスラエル は即座に報復攻撃を行い、8日も応酬が続いています。 両者の直接交戦は、4月8日に停戦が発効して以来初めてのことです。

今回の緊張激化の引き金となったのは、イスラエルが7日、親イラン勢力ヒズボラが拠点を置くレバノンの首都ベイルート南郊を大規模に攻撃したことです。 革命防衛隊は声明で、今回のミサイル発射はイスラエルによる停戦違反に対する「警告」だと説明しました。 イスラエル軍によると、イランのミサイルは7日夜から8日昼にかけて約30発が断続的に発射され、大半は迎撃されましたが、ヨルダン川西岸の入植地では家4軒が破壊されました。 けが人は出ていません。

この地域では長年対立が続いており、特に2023年以降、イスラエルとヒズボラの間で断続的な交戦がありました。 今回の事件は、中東全体の安定に深刻な影響を与える可能性があります。 米国のトランプ大統領は8日、自身のSNSで双方に攻撃の即時中止を呼びかけました。 米主要ニュースサイト・アクシオスによると、トランプ氏は7日、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相に電話で自制を求めていました。

しかし、ネタニヤフ首相は会談後、数十機の戦闘機によるイラン各地の防衛システムへの大規模な空爆を命令しました。 軍ラジオは8日、交戦は数日間続くとの見通しを報じました。 一方、イラン軍は8日夜、作戦終了を発表しましたが、イスラエル側は依然として警戒を続けており、停戦を維持できるかは予断を許しません。 国際社会からは懸念の声が相次いでおり、国連安保理の緊急会合が開かれる予定です。

欧州連合（EU）やロシアも自制を求める声明を発表しましたが、両国の溝は深まる一方です。 専門家の間では、今回の応酬が全面戦争に発展する可能性は低いとの見方が多いものの、偶発的な衝突によるエスカレーションのリスクは否定できません。 イラン国内では、経済制裁や社会的緊張が続いており、革命防衛隊の強硬姿勢は国内の支持を得る狙いもあると分析されています。 イスラエル側も、安全保障上の立場から強硬な対応を取らざるを得ない事情があります。

この地域のパワーバランスは微妙であり、今後の展開次第では、サウジアラビアや他の湾岸諸国も巻き込む大規模な紛争に発展する恐れがあります。 現時点では、両者とも全面戦争を望んでいないとみられますが、停戦合意の再構築には、米国を含む国際社会の積極的な仲介が必要です





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