【11月25日 AFP】イランで著名な女性歌手が頭髪を覆うヒジャブ（スカーフ）を着用せずに公演したとして、女性とその制作スタッフ4人にむち打ち刑が執行されたことについて、国連は「忌まわしい」と非難し、同国政府にむち打ち刑を廃止するよう求めた

【11月25日 AFP】イランで著名な女性歌手が頭髪を覆うヒジャブ（スカーフ）を着用せずに公演したとして、女性とその制作スタッフ4人にむち打ち刑が執行されたことについて、国連は「忌まわしい」と非難し、同国政府にむち打ち刑を廃止するよう求めた。

地元メディアが弁護人の話として報じたところによると、歌手のパラストゥー・アフマディさん（29）と制作スタッフ4人は、動画投稿サイト「ユーチューブ」で数百万回再生された公演をめぐり、23日にそれぞれ74回のむち打ち刑を執行された。 公演ではミュージシャン全員が黒い衣装を着用し、アフマディさんは肩ひもの付いたロングドレスをまとい、濃い赤色の口紅を塗っていた。 イランでは女性は公の場で歌うことを禁止され、肌の露出を控え、体の線を隠す控えめな服装をし、ヒジャブを着用することが義務付けられている。

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国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）はX（旧ツイッター）で、「イランの歌手パラストゥー・アフマディさんが頭髪を覆わずに公演を行ったことで、本人とそのスタッフの男性4人にむち打ち刑が執行されたのは忌まわしいことだ」と投稿した。

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「むち打ち刑は拷問、あるいはその他の残虐な、非人道的な、または品位を傷つける刑罰の一形態であり、いかなる状況下でも国際法で絶対的に禁止されている」「イランは他のむち打ち刑の執行を控え、この刑罰を廃止しなければならない」と付け加えた。 イランでは、特に2022年9月に22歳の女性マフサ・アミニさんがヒジャブのかぶり方が不適切だとして警察に拘束されて急死し、抗議デモが起きて以降、ヒジャブを着用せずに公の場に出る女性が増えている。 AFP