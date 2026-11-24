【11月24日 AFP】イラン当局は、ユーチューブで数百万回再生された歌唱動画を公開した著名な女性歌手と制作チームのメンバー4人に対し、それぞれ74回のむち打ち刑を執行した。地元メディアが歌手の弁護士の話として報じた

【11月24日 AFP】イラン当局は、ユーチューブで数百万回再生された歌唱動画を公開した著名な女性歌手と制作チームのメンバー4人に対し、それぞれ74回のむち打ち刑を執行した。

地元メディアが歌手の弁護士の話として報じた。 動画では、伝統的な隊商宿（キャラバンサライ）の敷地内に設けられた無観客のステージで、アフマディさんが力強くも哀愁を帯びた歌を披露していた。 ステージは薄暗い照明に照らされ、大きなペルシャじゅうたんだけが敷かれていた。 演奏者は全員黒い服を着用し、アフマディさんは肩ひもの付いたロングドレスをまとい、深紅の口紅をつけていた。

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イランでは女性が公の場で歌うことが禁じられているほか、肌の露出を抑えた服装と、頭髪を覆うスカーフの着用が義務付けられている。 イラン学生通信（ISNA）は、「パラストゥ・アフマディさんと、動画の制作チームのメンバー4人に言い渡されたむち打ち刑74回がきょう（23日）、執行された」と話す担当弁護士の言葉を伝えた。 改革派の日刊紙シャルグも同様の内容を報じた。 アフマディさんとチームのメンバーは、「公序良俗を害した罪」と「わいせつで低俗なコンテンツの制作、送信、拡散、公開に加担した罪」で起訴され、裁判を受けていた。

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イランでは、2022年9月に服装規定違反の疑いで逮捕されたマフサ・アミニさんが拘留中に死亡し、抗議デモが各地で起きた。 それ以降、ヒジャブを着用せずに公の場に現れる女性が増えている。 AFP