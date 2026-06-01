イラン情勢と米雇用統計に注目、ドル上昇・円は160円迫る

ニューヨーク外為市場では、イラン情勢の緊迫化を背景にドルが上昇。トランプ大統領の停戦確約で上げ幅縮小。今週の米雇用統計と日銀総裁講演に市場の注目が集まる。

ニューヨーク外為市場では、1日の取引でドルが主要通貨に対して上昇した。 背景には、 イラン情勢 の緊迫化がリスク回避の動きを強めたことがある。 イランのタスニム通信は1日、イスラエルによるレバノンの親イラン武装組織ヒズボラに対する攻撃を巡り、イランの交渉チームが仲介者を介した米国との協議を停止していると報じた。

このニュースを受けて、市場では地政学的リスクが高まり、安全資産とされるドルに買いが集まった。 しかしその後、トランプ米大統領が仲介者を介してヒズボラと協議し、イスラエルに対する攻撃を停止するとの確約を得たと明らかにしたことで、ドルの上げ幅は縮小した。 市場参加者は、中東情勢の今後の展開がエネルギー価格やインフレに与える影響を注視している。 特にホルムズ海峡の航行状況は原油価格に直結するため、今後の動向が注目される。

また、イランと米国の間接協議が再開される可能性もあり、地政学的リスクがさらに高まるかどうかが焦点となっている。 また、今週発表される米雇用統計が短期的な金融政策の方向を左右する可能性があるとして注目されている。 イラン情勢を背景に原油価格が上昇すれば、インフレ圧力が高まり、米連邦準備理事会（FRB）の次の動きが利上げになるとの見方が強まっている。 実際、エネルギー価格の上昇は消費者物価に直接影響を与え、FRBが重視するコアインフレ指標にも波及する可能性がある。

市場では、雇用統計の結果が強い場合、利上げ観測がさらに強まり、ドル買いが加速すると予想されている。 一方、弱い結果が出れば、ドルは下落する可能性もある。 ハンデルスバンケンの為替ストラテジスト、トミー・フォン・ブロムセン氏は、ホルムズ海峡が再び航行可能になり原油価格が下落すれば、ドルは短期的に弱含み、スウェーデン・クローナなどのリスク選好通貨が上昇するとの見方を示した。 また、米国債利回りの動向も為替に影響を与えており、長期金利の上昇がドルを支える要因となっている。

円相場は対ドルで0.28％安の1ドル＝159.710円と、心理的な節目の160円に迫っている。160円は市場参加者が警戒する水準であり、前回の介入もこの水準付近で行われた。 日銀の植田和男総裁が3日に行う講演が注目されており、市場は月内の金融政策会合での利上げの可能性に関する手掛かりを求めている。 フォン・ブロムセン氏は「160円付近が当局の防衛ラインのようだ。 この水準に再び近づけば介入が行われるだろう」と述べ、為替介入への警戒感を示唆した。

また、日本の短期金利上昇が円の下支えとなる可能性もあるが、米国との金利差が依然として大きいため、円安トレンドは続くとみられている。 今週は米雇用統計のほか、日銀の金融政策関連の発言も多く、為替市場は変動が予想される。 さらに、日本の貿易収支や企業の為替リスクヘッジ動向も円相場に影響を与える要因として注視されている





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