ワシントン・ポスト報道により、イラン軍がスターリンクをドローン運用に使用。スペースXは身元確認を強化し、米軍も無許可利用が判明した経緯を解説。

米紙 ワシントン・ポスト は28日、イスラエルと米国の対 イラン 攻撃開始直後の今年3月、 イラン が イーロン・マスク 氏が率いる スペースX の衛星通信網「 スターリンク 」を利用して軍事作戦を行っていたと報じた。この報道を受け、 スペースX 社は利用者の身元確認を厳格化する措置を講じた。

イラン軍によるスターリンク無許可利用の真相

ワシントン・ポストの報道によれば、3月に入ってからスターリンクが無許可で利用された事例が複数確認され、スペースX社内の調査の結果、利用者がイランであると結論付けられた。同紙は、ヘグセス米国防長官に提出された報告書にも、イランがスターリンクを指揮統制やドローンの運用に利用した事実が記載されていると伝えている。

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特に注目されるのは、イランが3月1日にクウェートの米軍基地に対して実施したドローン攻撃である。この攻撃により米兵6人が死亡するという甚大な被害が発生した。スペースXはこの直後、スターリンクのセキュリティを強化し、時速100マイル（約160キロ）以上で飛行する航空機からの利用に対し、身元確認を義務付けた。

米軍によるスターシールド無許可使用も判明

軍事利用の問題はイランのみならず、米軍側にも存在していた。ワシントン・ポストは、米軍もドローンを運用する際に、無許可でスターリンクの軍事向けサービス「スターシールド」を利用していたと報じた。これは同社が敵対国による不正利用を防ぐための措置を講じていた中で発見されたもので、セキュリティ体制に抜け穴があった可能性を示唆している。

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これまでウクライナを侵略しているロシアもスターリンクを利用していたとみられており、スペースXはこれらの国々による利用を防止する措置を既に取っていた。その中でイランの利用が確認されたことは、衛星通信網をめぐる国際的なセキュリティ争いの新たな局面を示している。

今後のセキュリティ強化と技術的対応

スペースXは今回の事例を受けて、既存の身元確認プロセスを強化する方向にある。特に高速で移動する航空機からの接続は、従来の静止または低速移動体を対象としたチェックでは不十分であった可能性が高い。時速160キロという速度基準の導入は、ドローンやミサイルなど、現代の軍事技術が衛星通信をどう悪用しうるかへの直接的な対応策と言える。

今後、ワシントン・ポストで報じられたヘグセス米国防長官への報告書の内容が、米軍のドローン運用規定やスターシールドのアクセス権限の見直しにどう影響するか注目される。スペースXがイーロン・マスク氏の指揮下でどのような技術的・政策的な対応を取っていくかが、今後の衛星通信安全保障の鍵を握ることとなる。