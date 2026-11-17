12月WTI原油先物は86.01ドル、金先物は3864.2ドルに上昇。中東情勢の緊迫と金利低下が買材料に。

ウエスト・テキサス・インターミディエート（WTI）で期近の12月物原油先物は、12月17日（火）に前日比0.29ドル（0.34%）高の1バレル86.01ドルで取引を終えた。この上昇は、米国と イラン の対立激化に伴い、中東情勢が悪化するとの警戒感から市場に買いが入ったことが主な要因となっている。

中東リスクと原油価格上昇のメカニズム

原油市場における価格高騰の背景には、地政学的なリスクの顕在化がある。特に中東地域での緊張が高まる場合、供給途絶への懸念からトレーダーがリスクヘッジとして原油買いに走る構造が働いている。この日、WTI原油価格の上昇は、単なる需要増ではなく、供給不安によるプレミアム付与によるものと言える。

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トランプ政権標的説とフーシ派の攻撃

市場を震撼させた具体的な出来事として、米CNNが16日に伝えた情報がある。それによると、イランは米国の首都ワシントンでトランプ政権の高官を標的に、放射性物質を拡散させる「汚い爆弾（ダーティーボム）」や化学兵器を使用する計画を検討していると報じられている。この計画の実行の意思や能力については、米当局者間で議論が続いているという点も重要な情報だ。

これに加え、ロイター通信の17日の報道では、サウジアラビアの東西パイプラインに近い施設に向けて、イランと連携するイエメンのフーシ派が合計5機のドローン（無人機）を発射したことが確認された。さらに同日、ホルムズ海峡にあるイランのゲシュム島で爆発があり、米国が同島で攻撃を行ったとするイランメディアの報道も伝えられている。

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金先物の反発と長期金利の影響

原油市場と同様に、ニューヨーク金先物相場も反発を示した。ニューヨーク商品取引所（COMEX）で取引の中心である12月物金は、前日比11.2ドル（0.3%）高の1トロイオンス3864.2ドルで取引を終えた。これは、金価格が地政学リスクへの回避資産としての属性だけでなく、金融環境の変化にも敏感に反応していることを示している。

金価格の上昇を支援したもう一つの要因は、米長期金利の低下だ。前日に比べて長期金利が低下したことにより、金利の付かない資産である金の投資の妙味が高まるとの見方が市場を後押しした。金利が下がれば、債券などの利回り資産に対する相対的な魅力が金に移動しやすい環境となる。

市場への影響と今後の展開

これらの出来事は、投資家にとって中東地域の安定性が全球市場の安定に直結していることを再認識させるものとなった。原油と金が同時に上昇する局面は、インフレ懸念を強める可能性もあり、連邦準備制度理事会（FRB）の政策運営にも影響を与える要因となり得る。特にホルムズ海峡周辺での軍事衝突のリスクが上昇しているため、今後の供給網への影響を注視する必要がある。

WTI原油の12月物と金先物の12月物は、いずれも中東情勢の推移と米国の金融政策の見通しの両方からの影響を受ける。17日の取引終了後も、トランプ政権高官への攻撃計画に関する議論や、フーシ派のドローン攻撃の詳細な調査結果など、新たな情報が市場のボラティリティを高める材料となる可能性が高い。投資家は、これらの地政学的リスクと金融指標の動向を継続的に監視する必要がある。