イラクのザイディ首相は、クルド人治安部隊の支配地域にある油田および国境検問所の管理を連邦政府当局に移管するよう命じ、クルド自治区との対立が深まっている。この措置は親イラン民兵組織の抑制に続くもので、国家主権の確立と密輸防止を目的としているが、クルド自治政府からは憲法に基づかないとして強く反発されている。

- イラク の ザイディ首相 は、クルド人治安部隊の支配地域にある油田を連邦政府のエネルギー当局が管理するよう命じた。 重武装した親イラン民兵組織抑制に続く措置で、 クルド自治区 との緊張が一段と高まる可能性がある。

密輸取り締まりと北部油田の管理権掌握に向けた動きにより、巨額の資産を持つ実業家で現在４１歳のザイディ氏は、数十年にわたって連邦政府の統制に抵抗してきた二大勢力である親イラン民兵組織とクルド人指導部との直接対決に向かっている。 いずれの措置も、２００３年にサダム・フセイン政権が妥当されて以降、民族・宗派間の内戦による混乱が続く中で勢力を大幅に拡大した組織の重大な利害に踏み込むもの。 フセイン政権崩壊当時、ザイディ氏はまだ１０代だった。

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クルド自治政府のマスルール・バルザニ首相は、石油と国境検問所の管理を一元化する連邦政府の決定について、不可解で「到底受け入れられない」と拒否。

「相反するメッセージが出されている。 われわれが会談した代表団は、憲法に基づいて懸案の解決を目指すという、これとは異なるメッセージを伝えていた」と述べた。 首相府は声明で、今回の指示について「国家主権は分割できず、イラクの富を守ることは国家の存続を懸けた戦いであり、国はあらゆる形の密輸を終わらせる」との原則に基づくと説明した。 ザイディ氏はさらにトルコ、イラン、シリアと国境を接するクルド自治区の全ての国境検問所を国境管理当局が引き継ぐよう命じた。

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クルド当局が数十年にわたって求めてきた自治に正面から挑む動きとなる。 またクルド自治政府に対し、原油と石油製品の輸出は連邦政府の石油省を通じたものに限って承認するよう指示した。 イラクのクルド人勢力は１７年に独立を問う住民投票を実施し、イラク政府などの強い反発を招いた。 連邦政府は軍事・経済面で報復措置を取り、戦略的に重要な産油都市キルクークなどの地域を掌握した。

政治経験の浅いザイディ氏は、イラクへの大規模投資の誘致を目指している。 ただ、アナリストは、まずフセイン政権崩壊以降欠けている政治・経済の安定を確立する必要があると指摘する。 親フセイン勢力や国際武装組織アルカイダによる反乱、宗派間の内戦、経済の荒廃といった混乱に加え、民兵組織やそれを支える有力なイスラム教シーア派政治家との強い結び付きが、イランによるイラクでの広範な影響力拡大を可能にしてきた。 イラクは米国とイランの双方と協力関係にある。