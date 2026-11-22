アンドニ・イラオラリヴァプール監督は、マウリシオ・ポチェッティーノ率いるマンチェスター・ユナイテッドとの北西部ダービーに向け、選手に最大限のパフォーマンスと集中力を求める。イラオラ監督はライバル戦の特別さと重みを強調し、開始から終了まで隙のない戦いを要望した。

アンドニ・イラオラ は、 マンチェスター・ユナイテッド をアンフィールドに迎える リヴァプール の選手たちに、持てる力を最大限に発揮するよう求めた。 注目の 北西部ダービー では、マウリシオ・ポチェッティーノがアウェーチームの指揮を初めて執ることもあり、今回の一戦には特別な重みがある。

ユナイテッドがマージーサイドに乗り込むのを前に、イラオラは待ち受ける一戦の重みを十分に理解している。 スペイン人指揮官は、このライバル関係の激しさを反映する結果を手にしたい考えだ。 イラオラはこの対戦の特別さを強調し、イングランドサッカー界の両雄がピッチでぶつかる際には、しばしば直近の調子が当てにならないと指摘した。 に寄せた文章で、期待をこう語った。

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「まず言いたいのは、戻ってこられたのは間違いなくうれしいということだ。 特に、今日のような大一番があるならなおさらだ。 両クラブのサポーターが楽しみにしている対戦だと分かっているし、それは選手やコーチとして関わる私たちも同じだ。 リヴァプール対マンチェスター・ユナイテッドは、いつ、どこで行われ、誰が関わるかにかかわらず、必ず期待感を生む一戦だ」とリヴァプールの指揮官は説明した。

イラオラ監督は、選手たちにこの一戦の重大さを理解させたいと考えている。 さらにこう続けた。

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「私たちにとって、これは特別な機会であり、このライバル関係が持つ意味を考えれば、大きな責任も伴う。 世界中が私たちに注目する。 それをモチベーションにすべきだ。 私たちはできる限り最高の状態に近づきたいし、ほぼ間違いなくそうする必要がある。

それがこの対戦で求められる基準だ」イラオラは、全選手が開始の笛から全力を尽くす「隙のない戦い」を求めている。 マンチェスター・シティやアーセナルとの過去の大一番では、ホームで勝ち点3を得るための最後の決定力がチームに欠けていたと感じている。 今回のダービーでは、危険なユナイテッドを相手に集中力を少しでも欠けば、好機を逃すことになりかねないと強調した。

「つまり、最初から、その後の一瞬一瞬まで、全力を注ぐということだ。 それぞれの場面を最大限に生かすことも意味する。 それができれば、ファンと私たち自身が望む結果を得られる可能性は高まると確信している。 いつも通り、責任は私たちにある。

だから、最初の笛から最後の笛まで一丸となり、ピッチの内外でリヴァプールの最高の姿を見せられればと思う」とイラオラは述べた。