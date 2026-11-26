お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が25日放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」（水曜後11・00）

お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が25日放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」（水曜後11・00）に出演。 東京ディズニーランド（TDL）を訪れた際、ある光景を目の当たりにして「胸が苦しくなった」という切ない心境を明かした。

連続ドラマ初主演を務めたフジテレビ系「再生のウズメ」（土曜後11・40）がクランクアップしたことを報告したイモト。 多忙な撮影を終えた翌日、4歳の長男と妹とともにTDLを訪れた。 この日は長男が人気アトラクション「スプラッシュ・マウンテン」デビューを果たしたことを明かしたが、その待ち時間に“事件”は起きた。

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「楽しいんだけどさ、いろんな家族を見て胸が苦しくなる瞬間があるの」と切り出したイモト。 目の前に並んでいたのは、小学校高学年ほどの男の子を含む家族連れだったという。