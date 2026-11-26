TBSラジオに出演したイモトアヤコは、フジテレビ系ドラマ「再生のウズメ」のクランクアップ翌日、4歳の長男と妹とともに東京ディズニーランドへ訪問したことを明かした。多忙なスケジュールを縫って訪れた公園では、ハロウィン終了からクリスマス期間中ということもあって大きな混雑は避けられ、長男とのスプラッシュ・マウンテン乗り入れなどを楽しんできたと語った。

お笑いタレントの イモトアヤコ （40）が25日放送の TBSラジオ 「 イモトアヤコ のすっぴんしゃん」（水曜後11・00）に出演。 初の主演連続ドラマ、フジテレビ系「 再生のウズメ 」（土曜後11・40）がクランクアップした翌日に、4歳の長男と妹とともに 東京ディズニーランド （TDL）を訪れたことを明かした。

イモトは「『再生のウズメ』の撮影がクランクアップしまして」と報告。

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「ほぼ毎日、土日とかも含めてずっとお仕事をしていて、なかなか息子とガッツリ遊ぶ時間がなかったので。 クランクアップした次の日にディズニー行ってきました。 打ち上げからのディズニーみたいな」と、多忙なスケジュールを縫って強行軍で夢の国へ向かったという。