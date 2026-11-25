お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が24日、自身のインスタグラムを更新。息子（4）とのほほ笑ましい“寝かしつけ”の様子を動画で公開し、反響を呼んでいる。

イモトアヤコ （C）oricon ME inc.【動画】「全部行ってる」4歳息子と世界地図を見るイモトアヤコ イモトは「#寝かしつけ 世界地図の絵本 ほぼ行ったことあるという母 それにナイスリアクションしてくれる息子 お互い興奮して眠れなくなってしまった」とつづり、仕掛け絵本『めくって楽しむ世界地図』を息子と一緒に見る動画をアップした。

動画では、息子がオセアニアやアフリカなどの地図を指さしながら「ここは？ 」と尋ねるたび、イモトが「行った」「行ったことある」「全部行ってる」と次々に回答。 さらに「ヘリコプター乗ったことある？ 」という無邪気な質問にも「あるよ」と即答すると、息子が「えー！

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」と目を輝かせるようなうれしそうな反応を見せるなど、親子で盛り上がる様子が収められている。 日本テレビ系『世界の果てまでイッテQ！ 』の“珍獣ハンター”として世界中を飛び回ってきたイモトならではのエピソードに、ファンからは「さすが珍獣ハンター！ 母最強！

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かっこいいー」「経験をそのまま語れるなんてカッコよすぎます！ 」「イモトさんじゃないとできない読み聞かせ」「最強のパパママですね」「息子さんの嬉しそうな声でこちらまで幸せな気持ちになれました」「唯一無二のママだなぁ」など、絶賛やほっこりするコメントが多数寄せられている。