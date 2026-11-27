マインクラフトのストリーマーを起用したイベントでは、混雑により進めないほどの盛況ぶりを示した。物販エリアでは、ハンドメイドのコスプレ衣装からAI生成イラスト、インディーゲームまで、国内外のゲームキャラクターや文化を反映した幅広いグッズが出展され、次世代のゲーム文化の厚みと多様性が感じられた。

です。 マインクラフト のストリーマーが登場するイベントが始まったときは、人が多すぎて前にまったく進めず、迂回するはめになりました。 誰が登壇していたのかは目視すらできません。

これだけ多くの子どもが集まる光景にゲームを楽しむ次の世代の厚みを感じました。 特にカオスの様相を呈していたのは物販エリアです。 ハンドメイドのコスプレ衣装や武器、ゲームキャラクターをかたどった雑貨、AI生成と思われるイラストをプリントしたグッズ、ポーランドの中古ゲームショップまでが、同じエリアに隣り合って並んでいます。 AI生成と思われるイラストの額装ポスターは壁一面にずらりと並んでいました。

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題材は『VALORANT』『リーグ・オブ・レジェンド』『ウィッチャー3』『スパイロ・ザ・ドラゴン』など。 『Stardew Valley』や『ホロウナイト』のような絵柄もあり、インディー系もしっかり押さえています。 ハンドメイドのコスプレグッズは出展者の多さに圧倒されました。 日本ではあまり見かけないキャラクターが多いのも面白いところです。