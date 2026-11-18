株式会社イプロスは2026年12月9日、10日に東京国際フォーラムにて「イプロスAI-産業World 2026」を開催。製造業と建設業向けに100社超のAI・DXソリューション企業が出展し、設計効率化や技術伝承を支援する最新技術を紹介する。

株式会社イプロス は、2026年12月9日（水）から10日（木）までの2日間にわたり、 東京国際フォーラム において製造業および建設業向けのAIおよびDX（デジタルトランスフォーメーション）展示会「イプロスAI-産業World 2026」を開催する。本展示会は無料で開催され、来場には事前登録が必要である。

製造業と建設業向けの3ゾーン構成

今回開催される「イプロスAI-産業World 2026」は、「第1回 製造業向け AI/DX展」、「第1回 建設・建築業向け AI/DX展」、そして特設の「フィジカルAI/ロボットゾーン」の3つの主要ゾーンで構成されている。これは「製造・建設の現場を変える！明日から使えるAIが見つかる展示会」として位置づけられており、合計100社を超えるAIおよびDXソリューション企業が出展する予定だ。会場では50講演超のセミナーが行われ、製造や建設の現場が直面する固有の課題に対する具体的な解決策が提示される。

Also read 太田裕美さん死去 “推し”だったホリプロ会長ら「最後の一葉」に悲しき追悼の声（1/2ページ）

設計資産の活用と図面解析AIの進化

自動車や製造業を中心に、設計・開発から製造、保守運用までのシステム開発およびソリューション提供を行うスマートスケープは、3D類似形状検索システム「SS4M」を出展する。このシステムは3D CADデータから類似部品を検索し、過去の設計資産の活用を支援する。品番やファイル名が不明でも形状から検索できるため、属人的な検索方法からの脱却が可能となり、誰でも必要な設計資産にアクセスできる。類似部品の迅速な発見と流用設計、部品共通化の促進により、設計・試作・製造・調達などの業務検索工数を削減し、開発効率の向上とリードタイムの短縮に貢献する。

RCIエージェンシーは、「図面を読む・探す・照合する。その仕事を、AIへ。」をコンセプトに、設計図面特化型AIの開発と提供を行っている。CADやPDFなどの図面から、文字、寸法、記号、図形、部材間の関係性をAIで解析し、図面検索、情報抽出、数量拾い、積算、検図、設計照査、図面比較、変更検出といった従来人手に頼ってきた業務の効率化と自動化を実現する。さらに、2D図面の3Dモデル化や、3Dデータの言語化、構造データ化などの技術検証にも取り組んでおり、製造、建設、鉄道、道路、上下水道など幅広い業界に対応している。

Advertisement

熟練者の知見のデジタル変換と一元管理

熟達者の知識や思考を見える形にして組織の資産に変える独自技術「汎知化(R)」を核とするLIGHTzは、製造業を中心とする企業の技術伝承、業務効率化、ナレッジ活用を支援している。同社の「blooplinter」は、3D CADデータの穴や張り出し、形状同士の位置関係を「特徴形状」として認識し、設計基準や過去のナレッジと結びつけるプラットフォームだ。AI自動検図、過去課題検索、形状差異チェック、類似形状検索により、設計部門や生産技術部門のチェック作業を効率化する。自動車Tier1部品メーカーでは検証工数を70％削減する導入実績があり、「汎知化AI」は社内文書と暗黙知をまとめて参照し、検索結果ではなく判断とその根拠を返す製造業向けのAIプラットフォームとして機能する。

40年以上にわたるCAD、PDM、PLMの導入・運用実績を持つ伊藤忠テクノソリューションズ（CTC）は、SIerとしてアプリケーションやインフラの設計、構築、運用を総合的に支援する。デジタルエンジニアリングソリューションを通じて、設計から製造までの情報をつなぎ、製品開発の効率化、設計・製造プロセスの最適化、技術情報の一元管理を支援する。出展製品には、3D PMI付き設計データと試作現物の検査結果を突き合わせて部品の出来栄えを見える化する「3DWorks」、3Dデータを起点に設計製造プロセスを一元管理する「3DEXPERIENCE ENOVIA」、3Dデータを活用して生産ラインやロボット設備を事前に検証する「3DEXPERIENCE DELMIA」、AI機能で設計の効率化を進めるデスクトップ型3D CAD「SOLIDWORKS」などが含まれる。

データプラットフォームと最新セミナー事例

STAR UPは、図面、BOM、見積、案件を一元管理し、ものづくりの知見をデジタル化する製造業AIデータプラットフォーム「ARCHAIVE」を提供している。独自開発の画像解析による「類似図面検索」や、設計変更箇所を自動で特定する「差分検出」で、図面探しや技術伝承の課題を解決する。各社の積算ルールをマスタ化した「見積エンジン」、階層構造で構成部品を管理する「BOM管理」、生成AIによる見積相談やナレッジ検索に応える「AIエージェント」まで、ものづくりの情報を一気通貫でつなぐ。ブースでは、類似図面検索、差分検出、ナレッジ検索を実機デモで紹介する予定だ。

会場では設計・開発に関する豪華セミナーも開催され、PTCジャパンによる製品開発、製造、サービスにおけるAI活用の最新事例が紹介される。伊藤忠テクノソリューションズによるAI設計を活用した組立・生産ラインの手戻り削減、RCIエージェンシーによる設計図面特化AIの活用事例、スマートスケープによる部品標準化の実践法、LIGHTzによる熟練者の判断をAIで再現する取り組みなどが含まれる。さらに、アビリカR&Dによる日本語の指示から3DやBOMを自動生成する「AI×CAD」の活用や、匠技研工業による図面から見積を作るAIエージェントの最前線など、実践的な講演も予定されている。これらのプログラムを通じて、製造・建設業界におけるAIとDXの具体的な導入方法と効果についての深い理解が得られる機会となる。