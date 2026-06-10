イプスウィッチ・タウン、マッケナ監督が電撃退任 プレミアリーグ復帰目前で reminiscence

プレミアリーグ昇格を成し遂げたイプスウィッチ・タウンを率いるキエラン・マッケナ監督が、契約満了に伴い電撃的に退任を発表。2年連続昇格へと導いた名将は「指導から一時離れる」と表明し、フルハムへの移籍噂は否定された。クラブは彼の功績を称え、ファンに衝撃が走った。

プレミアリーグ への復帰を目前に控えた イプスウィッチ・タウン は、 キエラン・マッケナ 監督が電撃退任するという大きな衝撃を受けた。40歳のマッケナは、2年連続での昇格へとチームを導いたが、 サッカー 界からしばらく距離を置くことを決断し、 フルハム への移籍噂は結論として落ち着いた。

彼は、プレミアリーグ昇格を成し遂げたばかりのクラブのヘッドコーチを辞任し、ポートマン・ロードに大きな波紋を広げた。 契約期間満了に伴う退任決定であり、在任中はチームが順調に成長していただけに、突然の発表は多くのファンを驚かせた。 この発表は、フルハムの新監督候補としてマッケナの名前が浮上していた直後のことであった。

ベンフィカがジョゼ・モウリーニョの後任にマルコ・シルバを招聘したことで、シルバがクレイヴン・コテージを去ることになり、それに伴いイングランドで最も注目される若手監督の一人だったマッケナがフルハムの監督最有力候補と見られていた。 しかしクラブが出した退任声明によれば、マッケナは「指導から一時離れる」ことを明言しており、現時点でいずれかのクラブに移籍する可能性は低い。 マッケナは心のこもった声明文を発表し、この決断に至った理由を説明するとともに、軽率な判断ではないことを強調した。

彼は2021年12月16日にリーグ・ワン所属のイプスウィッチ・タウンの監督に就任。2022-23シーズン終了時にはチャンピオンシップへの昇格を達成し、2023-24シーズンには2位でシーズンを終えて2002年以来となるプレミアリーグ昇格を実現させた。 マッケナはチャンピオンシップの「シーズン最優秀監督」に選出され、イプスウィッチは2012年のサウサンプトン以来、リーグ1から2年連続で昇格した初めてのチームという歴史を刻んだ。

プレミアリーグで戦った2024-25シーズンは残念ながら降格となったが、2025-26シーズンにはチャンピオンシップで2位となり、わずか1年でプレミアリーグへと返り咲き、チームの底力を見せつけた。 その直後の退任発表に至り、マッケナは「この由緒あるクラブの監督を退くにあたり、感謝、誇り、悲しみ、そして満足感が入り混じっています。 クラブとの絆を思えば、別れに『最適なタイミング』などありません。 それでも、ホームでの感動的な最終戦で2度目のプレミア昇格を果たし、数週間熟考した末、今が去る時だと判断しました」と語った。

マッケナ政権下でのイプスウィッチは、迷走が続いていた下部リーグからの脱却を図り、トップリーグで戦える体制を整えて去ることになった。 その功績は、クラブの近現代史において最も成功した時代の一つとして記憶されるだろう。 現在はフラムへの移籍が噂されているものの、マッケナはまずは監督業の重圧から一時的に解放され、自身のキャリアと私生活を見つめ直すことを最優先事項としている彼の今後の動向に、多くの視線が注がれている





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