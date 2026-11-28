バイエル・レヴァークーゼンに所属するアルジェリア人選手イブラヒム・マザが、同クラブと2031年6月までの新契約を結ぶ見通しとなった。チーム屈指の主力の将来を確保し、欧州ビッグクラブによる獲得の動きを封じる狙いがある。

マザは2025年夏にヘルタ・ベルリンからバイエル・ レヴァークーゼン に加入し、当初は2030年6月30日までの契約を結んでいたが、クラブは早々に契約延長へ動くことを決めた。

この移籍は、ヘルタでドイツ2部リーグを舞台に輝きを放ったことで実現したもので、同リーグでは51試合に出場して9ゴールを記録していた。 マザは2005年11月24日にドイツの首都ベルリンで生まれ、ヘルタのアカデミーでキャリアをスタートさせた。 U-18、U-19、U-20の各年代でドイツ代表としてプレーしたが、2024年に国際舞台ではアルジェリア代表を選択した。

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加入発表時、レヴァークーゼンのスポーツディレクターであるシモン・ロルフェスはその技術的な潜在能力を称賛し、優れたドリブルスキルと相手を抜き去る力に加え、味方を見る視野の広さとチャンスメイクの能力を備えていると語っていた。 こうした特長により、マザはドイツのチームで瞬く間に地位を確立した。 レヴァークーゼンが屈指の才能を手元にとどめようとするなか、契約延長はライバルの関心に対抗する先手の一手といえそうだ。 とりわけバイエルン・ミュンヘンは、将来の戦力補強の選択肢としてマザに目をつける可能性がある。