【11月27日 AFP】スペインのイビサ島沖で26日、最大7000トンの軽油を積んだタンカーが転覆し、1人が死亡した。スペイン当局は、生態系保全上重要な地中海の海域への被害を食い止めようと対応を急いでいる

【11月27日 AFP】スペインのイビサ島沖で26日、最大7000トンの軽油を積んだタンカーが転覆し、1人が死亡した。 スペイン当局は、生態系保全上重要な地中海の海域への被害を食い止めようと対応を急いでいる。

バレアレス諸島の緊急当局によると、マルタ船籍の化学製品タンカー「メド・エムレ」は、スペイン南部アルヘシラス港からバルセロナに向かう途中、人気観光地イビサ島の北方で26日未明（日本時間同日朝）に事故を起こした。 海運データ分析会社クプラーによると、同船は石油精製品約6万6000バレルを輸送していた。 緊急当局によると、環境被害の有無や程度を調べるため、スペインの海難救助機関サルバメント・マリティモの船舶1隻と航空機1機が派遣された。

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バレンシアの海事当局責任者エレナ・デルガド氏は、同船の周囲に生じた小規模な油膜は同日中に「消えた」と説明し、「状況は安定している」と語った。 環境保護団体SEOバードライフによると、周辺海域には欧州連合（EU）の自然保護区ネットワーク「ナチュラ2000」の保護区域が含まれ、絶滅寸前のバレアレスミズナギドリが生息している。 海洋保護団体オセアナは、ウミガメやサメ、クロマグロ、ゴンドウクジラ、スジイルカなどの回遊種にとって、この時期は「重要」だと指摘した。 AFP