日米通算4367安打のイチロー氏（53＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が、26日から公開されたオリックスグループの公式インスタグラムアカウント「… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

日米通算4367安打の イチロー 氏（53＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が、26日から公開された オリックス グループの公式 インスタ グラムアカウント「SMILE ON」での冠番組となっている悩める大人の相談ライブ「 イチ問一答 」第5弾動画に出演している。

「イチ問一答」は、仕事・転職・独立、恋愛・結婚・離婚、人間関係など、視聴者から寄せられた「大人な悩み事」に対して、イチロー氏ならではの哲学で生回答するお悩み相談ライブ。 仕事でAIとのやりとりが増え、コミュニケーションに不安を感じる視聴者からの質問について、イチロー氏は「僕はAIを相談相手として使ったことはありません。 でも、そういう使い方をする人が多いと聞くので、一度、悩んでいる人になったつもりで、『野球をこんなに頑張っているのに、全然うまくなれない』と相談してみたんです。 すると、『頑張っているのは素晴らしいね』と、ものすごく寄り添って励ましてくれる。

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それが延々と続くので、あるとき『これは寄り添いモンスターだ』と思いました。 僕は試しているだけなのに、それでも感情が動く。 本当に弱っている人なら、AIに気持ちを持っていかれてしまうんじゃないか。 そんな怖さを強く感じました。