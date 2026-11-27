オリックスの公式インスタグラム番組に出演したイチロー氏は、他人に嫌われることを恐れて同調するかという問いに対し、異なる意見を戦わせることの重要性や、自分の信念を貫く姿勢を語った。

日米通算4367安打の イチロー 氏（53＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が、26日から公開された オリックス の公式 インスタグラム アカウント「SMILE ON」での冠番組となっている悩める大人の相談ライブ「イチ問一答」第5弾動画に出演している。

「イチ問一答」は、仕事・転職・独立、恋愛・結婚・離婚、人間関係など、視聴者から寄せられた「大人な悩み事」に対して、イチローならではの哲学で生回答するお悩み相談ライブ。 「他人に嫌われるのが怖くて人に同調することはあるか」といった問いには「僕は、割とそういうことを怖がらないタイプなので、自分の考えは言っちゃいます。 結果として、“問題発生の震源地・イチロー”みたいになることもあります（笑い）。 もちろん、みんなからよく思われるなんてことはあり得ない。

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でも、怖がっていたら何も起きないので、必要なタイミングではぶっこむこともあります。 僕には自分なりの信念があって、同じ組織で仲間と一緒に頑張っていくなら、異なる意見を戦わせることはすごく大事だと思っています。 そこでバチバチやって、互いの考えをブラッシュアップしながら、よりいいものを作り上げていく。 それが大切なんじゃないかなと思います」と話した。