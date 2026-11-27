オリックスのInstagram番組「イチ問一答」第5弾に出演したイチロー氏とマックス満島。イチローは不安ながらも「攻めたい」とする心境を明かし、満島はこの対談を人生の宝物だと振り返った。

日米通算4367安打の イチロー 氏（53＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が、26日から公開された オリックス の公式インスタグラムアカウント「SMILE ON」での冠番組となっている悩める大人の相談ライブ「イチ問一答」第5弾動画に出演している。

「イチ問一答」は、仕事・転職・独立、恋愛・結婚・離婚、人間関係など、視聴者から寄せられた「大人な悩み事」に対して、イチロー氏ならではの哲学で生回答するお悩み相談ライブ。 配信を終えたイチロー氏は「僕は、今日、過去イチの怖さを抱えながら挑みました。 でも、その中でも“攻めたい”という気持ちもあったので、聞いている方がどう思ったのか、今までで一番不安ではありました。 だけど、マックス（満島さん）は、すごく自分の言葉を持っている人なんですよね。

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それが面白いし、野球選手やアスリートと話しているだけではなかなか得られない刺激がありました」と振り返った。 満島は「小学生のころから憧れていたイチローさんの言葉をたくさん浴びることができて、もう一言で言えば“宝物”です。 人生の最後に振り返ったとき、思い出す瞬間はいくつもないと思うんです。 でも、僕にとってこの時間は間違いなくその1つになりました。