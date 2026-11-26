毎年恒例のライブ配信で、視聴者から寄せられたAIへの悩み相談についてイチロー氏が回答。自身は翻訳ツールとして活用しているが、感情移入する依存は怖さがあるとし、表情やしぐさを含む生身の人との対話を重視する考えを示した。

視聴者からのさまざまな悩み、相談に、 イチロー 氏が自身の感性で答える、毎年恒例のライブ。 配信では、日常社会で依存度が高くなってきたAIとの向き合い方に対する悩みが寄せられた。

イチロー氏は「多くの人の悩みなんじゃないか」と返答。

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「僕はAIを使うことは、あります。 もちろんあります。 あるんですけど、僕は英語ができないから、英語で誰かからきたメッセージ、メールとか、日本語で書くと、英語にきれいにしてくれるので、そういう使い方はよくします」と説明した。 一方で、「自分の悩みを相談する相手として使ったことはないです」とも話した。