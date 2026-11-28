イタリア代表のロベルト・マンチーニ監督にインタビュー

イタリア 代表監督は『コリエレ・デロ・スポルト』のインタビューで、こう語った。

「欧州選手権で優勝すると言ったように、ワールドカップでも優勝すると言ったのか？ 心から信じていなければ、何かを勝ち取ろうとはできない。 最初の代表チームを作ったとき、我々を信じる人は周囲に誰もいなかった。 欧州では7、8番手だった。

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ヴェッラッティとジョルジーニョは一緒にプレーできないと言われたが、彼らは素晴らしい中盤を形成した。 我々は4年間、一度も負けずにチームを築き、いいプレーをした。 非常にいいプレーだ。 今はそれを繰り返さなければならない」 続いてマンチーニ監督は、サウジアラビアからの高額オファーを受け入れるため、2023年8月にイタリア代表と袂を分かったことを振り返った。