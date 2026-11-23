マルサラで行われたイタリアのテルツァ・カテゴリアの試合は、退場したギャラクティック・パオリーニの選手が飛び出しナイフを持ってピッチに戻ったため中止となった。

が報じたところによると、ブルニョーネ通りのポリスポルティーヴォ「M.ディ・ディア」で行われたトラパニ地区の第4節の試合は、終了の笛を迎えられなかった。 通常どおり始まった朝の試合は、緊急の対応を要する混乱に陥った。

両イタリア紙は、パルタンナが公式チャンネルで共有した説明に基づき、一連の出来事を詳しく伝えている。 最初に問題が起きたのは試合中で、パオリーニの背番号10の選手が、アウェーチームのベンチに激しい侮辱の言葉を向けたとされる。 その後、ピッチ上での衝突をきっかけに緊張は急激に高まった。 プレーが止まっている間に同じ選手がパルタンナの相手選手を繰り返し蹴った。

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ペルニーチェ主審はこの選手に直ちにレッドカードを提示。 自身の選手を守り、助けるために割って入ったアウェーチームのカランドラ監督にも退場を命じた。 しかし、退場した選手は更衣室にとどまらず、武器を持ってピッチに戻った。 パルタンナの運営陣の証言によると、武器を持った選手はピッチに再び入ると、カランドラ監督や複数のクラブ関係者、相手選手たちを脅した。

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この騒動で最も危険だった場面では、片手に飛び出しナイフを握ったまま、アウェーチームの関係者の首をつかんだと報じられている。 幸い、今回の騒動による負傷者はいなかった。 安全に試合を続けることはできないと判断したペルニーチェ主審は、試合を中止した。112番を通じて緊急サービスに連絡が入り、パルタンナの副会長も警察に通報した。 警察官はストラザッティ地区の会場に速やかに到着し、その場にいた人々の身元を確認。 初期の証言を集め、正式な捜査を開始した。