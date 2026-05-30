イスラム教の二大祝祭「イードアルアドハー」、イスラエル軍事作戦でガザが祝祭を迎えられない状況

イスラム教の二大祝祭の一つ、「イードアルアドハー（犠牲祭）」が２７～３０日、イスラム圏の国や地域で祝われた。しかし、イスラエルの大規模軍事作戦で壊滅状態に陥ったガザ当局は、３年連続で祝祭を迎えられる状況にないとする声明を出した。

イスラム教 の二大祝祭の一つ、「 イードアルアドハー （犠牲祭）」が２７～３０日、イスラム圏の国や地域で祝われた。 神にささげられた羊などの肉を家族や親戚、友人や貧しい人と分け合って信仰心を高め、地域の絆を深める重要な行事だ。

しかし、イスラエルの大規模軍事作戦で壊滅状態に陥ったガザ当局はこれに先立ち、２０２３年１０月に始まった軍事衝突以降、３年連続でガザは祝祭を迎えられる状況にないとする声明を出した。 激しい攻撃で畜産業が「ほぼ壊滅」した上、イスラエルがガザに入る物資を管理し、家畜の搬入が完全に停止していると訴えた。 国連食糧農業機関（ＦＡＯ）によると、ガザの羊の頭数は衝突前の約５分の１まで減少。 ガザ当局者はＡＦＰ通信に、衝突前は１頭が約１０００シェケル（約５万７０００円）だったのが、約１万５０００シェケル（約８５万円）まで高騰していると語った。

南部マワシ地区で避難生活を送るムハンマド・アガさん（５４）は羊の飼育で生計を立てていたが、衝突初期に家族同然だった羊は全て死んでしまい、悲しみに暮れた。 それでも停戦後に日本のＮＧＯ「パルシック」の支援を受けて小規模ながら避難テントの近くで養鶏を開始。 犠牲祭では鶏の餌として余った食材を提供してくれる近隣住民に、恩返しとして卵を渡したという





jijicom / 🏆 32. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

イードアルアドハー イスラム教 ガザ イスラエル 軍事作戦

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

�Υ��󥿥ӥ塼��������¢���ͤȤ���äȻ��Ƥ��롣���κ���͵������ˡֺ���ϲ̡Ʋ ϯ�ɷ�ؿʹּ��ʡ١פؤΰյ����ߤ�ʹ���������� ���ξ���ֿʹּ��ʡפ��³ڴ�α��դˤΤ��������ֺ���ϲ̡Ʋ ϯ�ɷ�ؿʹּ��ʡ١פ���2023ǯ10��27������30���˾��ͽ������ܹƤǤϡ���͸���������¢��餸�����͵������ؤΥ��󥿥ӥ塼���Ϥ����褦��

Read more »

���� ����ξ���ֿʹּ��ʡפ����Ȥ����ֺ���ϲ̡Ʋ ϯ�ɷ�ؿʹּ��ʡ١ץ��ͥץ�����ݡ��ȡ���ͥ�ؤα鵻���³ڴ�α��դ�̥����줿����������ˤ���ʸ�إ��ơ����֥��ɡֺ���ϲ̡Ʋ�ס���ǰ���٤�1���ܤȤʤ���ܡֺ���ϲ̡Ʋ ϯ�ɷ�ؿʹּ��ʡ١פ���2023ǯ10��27������30���ˤ錄���餵�줿���ܹƤǤϡ���������˹Ԥ�줿���ͥץ��������ͤ��Ϥ����褦��

Read more »

【バレー男子】高橋藍 伊で故障、後遺症検査していた 五輪に向け、指揮官「日々チェックしながら」フィリップ・ブラン監督率いる日本代表は「史上最強」と言われる。昨年のパリ五輪予選で本大会出場権を獲得。開催中のネーションズリーグでは決勝トーナメント（27～30… - スポーツニッポン新聞社の公式サイト（www.sponichi.co.jp）。

Read more »

【バレー男子】チーム最年少の20歳・甲斐優斗 「世界に引けを取らないプレーを」 唯一の大学生代表フィリップ・ブラン監督率いる日本代表は「史上最強」と言われる。昨年のパリ五輪予選で本大会出場権を獲得。開催中のネーションズリーグでは決勝トーナメント（27～30… - スポーツニッポン新聞社の公式サイト（www.sponichi.co.jp）。

Read more »

THE RAMPAGE武知海青、競泳女子代表の白井璃緒にエール「同じスクールの出身として」THERAMPAGEが4日、東京・LDHKitchenTHEHANEDAHOUSEで、「THERAMPAGE夏祭りpresentedbyColantotte」に出席した。イベントには陣（30）RIKU（30）川村壱馬（27）吉野北人（27...

Read more »

今田美桜“胸元ざっくり”衣装で受賞スピーチ「とても大人になった気持ちです」俳優の今田美桜（27）が、世界を変革する未来のイノベーターの発掘を目的に、30歳未満の30人を選出する『Forbes 30 UNDER 30 JAPAN 2024』の「UNDER 30 JAPAN …

Read more »