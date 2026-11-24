イスラエル軍のパレスチナ自治区ガザに対する攻撃で深刻な環境汚染が発生し、ガザ全土で有害物質による汚染の痕跡が見つかったとする報告書を、国際NGOオックスファムと英民間団体の紛争・環境監視団（CEOBS）が23日に発表した。

イスラエル 軍の パレスチナ 自治区ガザに対する攻撃で深刻な環境汚染が発生し、ガザ全土で有害物質による汚染の痕跡が見つかったとする報告書を、国際NGOオックスファムと英民間団体の紛争・環境監視団（CEOBS）が23日に発表した。

同団体の調査の結果、イスラエルの激しい爆撃の影響はガザ地区の約78％に及び、領土の99％以上が汚染されている可能性があることが分かった。 オックスファムのアミタブ・ベハール氏は、「ガザの破壊と汚染は人間の安全と生存のために必要な環境条件を根本から悪化させる」と述べ、イスラエルは国際人道・人権法が定める法的義務に違反しているとの見方を示した。 パレスチナ人は大気や食料、水、汚染された土壌や瓦礫（がれき）との直接的な接触を通じて有害物質にさらされているとベハール氏は指摘。 復興活動を優先しない限り、その危険は続くと予想している。

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イスラエルは昨年12月、オックスファムなど数十の支援団体について、新たな登録規制を守らなかったという理由でガザでの活動を禁止した。 そのためオックスファムとCEOBSは、衛星画像や科学分析などの公開データを使って調査を実施し、広範囲に及ぶ汚染が民間人の生存に深刻な影響を及ぼしていると結論付けた。 国連環境計画（UNEP）は昨年、イスラエル軍の攻撃によって6100万トンを超す瓦礫が発生したとの推計を明らかにした。 こうした瓦礫には有害物質が含まれている可能性がある。

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報告書によれば、ガザの給水インフラは約85％が損壊または破壊され、住民が使える水は1人あたりわずか18リットル程度にとどまる。