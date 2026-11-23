イスラエルが占領を続けるパレスチナ自治区ヨルダン川西岸の各地で21日から22日にかけ、イスラエル人入植者が車や住宅に放火する事件が相次ぎ、車少なくとも十数台、住宅数棟が被害に遭った。ベンヤミン・ネタニヤフ首相と対立するガディ・アイゼンコット氏は、「ユダヤ人によるテロ」と形容して非難している。

ヨルダン川西岸の村で イスラエル 人入植者による放火事件とみられる事件の後、焼け焦げて破壊された車両を調べる パレスチナ 人男性/Zain Jaafar/AFP/Getty Images via CNN Newsource イスラエル が占領を続ける パレスチナ 自治区ヨルダン川西岸の各地で21日から22日にかけ、 イスラエル 人入植者が車や住宅に放火する事件が相次ぎ、車少なくとも十数台、住宅数棟が被害に遭った。

ベンヤミン・ネタニヤフ首相と対立するガディ・アイゼンコット氏は、「ユダヤ人によるテロ」と形容して非難している。 ラマラ北西の2つの村でもパレスチナ人住民がイスラエル人入植者に襲撃され、同様の被害が発生している。 パレスチナ・ナショナル・イニシアティブのムスタファ・バルグーティ代表は、入植者の暴力がエスカレートしていると指摘し、「パレスチナ人の家族が暴力や破壊に遭い、自分たちの家を失っている」とX（旧ツイッター）に投稿した。

Also read 日産『ルークス』にアウトドアカスタム「ROCK CREEK」登場、価格は215万円から

アイゼンコット氏はこうした暴力について、ベザレル・スモトリッチ氏やイタマル・ベングビール氏など、入植者寄りの極右政治家の政策が招いた結果だとして非難。 一連の襲撃は「ユダヤ人によるテロ行為であり、そう呼ばなければならない」と強調した。 その上で、イスラエル政府が襲撃者に対して行政拘禁を適用し、標的を絞った作戦を実施すべきだと述べた。 アイゼンコット氏は4週間以内に政権を樹立してネタニヤフ首相を退陣に追い込むことを目指している。

ヨルダン川西岸ではこの数カ月で入植者による暴力が急増している。 特に、毎年オリーブの収穫期になると、パレスチナ人に対する嫌がらせや襲撃が繰り返される。 国連によれば、オリーブ収穫に関連した入植者による攻撃は9月初旬以来、410件に上る。 イスラエル軍は、ヨルダン川西岸南部のヘブロン近郊にある村でも攻撃の報告が入ったと述べ、「公共の秩序を乱す暴力行為を非難する」との声明を発表した。

Advertisement

イスラエル警察は22日、証拠収集のため、イスラエル軍の先導でパレスチナの村に立ち入ると表明した。 今回の襲撃に関連した容疑者の逮捕などは一切発表していない。 今回の選挙で議席を大きく伸ばした政党連合「アラブ・ジョイント・リスト」のユセフ・ジャバリン議長は、「ヨルダン川西岸の入植者によるテロは、何もないところから発生しているわけではない」と指摘。

「深まる占領と、政府の政策の下でパレスチナ人に対する暴力が日常と化した直接的な結果だ」と指摘した。19日には、イスラエル北部にあるモスクが放火され、ヨルダン川西岸のパレスチナ人住宅が被害に遭ったのと同じような落書きで荒らされた。 アラブ系のアフマド・ティビ議員が公開した写真には、焼け焦げたモスク内部の様子が写っている。