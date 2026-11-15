イスラエルがハマス司令官を殺害 停戦合意の機能不全と紛争長期化の深刻化

イスラエル軍がハマス幹部を殺害し、ガザ地区での紛争が長期化している。トランプ政権設立の和平委員会が機能しておらず、停戦合意の実現は依然として遠のいている状況。

イスラエル は、2023年10月7日の攻撃計画に関与した イスラム組織 ハマス の幹部司令官を殺害した。この事実は、わずか2カ月前に前任の司令官を殺害していた前例から、ガザでの紛争が依然として続いていることを示す新たな兆候となっている。

ハマス司令官の交替と標的排除

アブユニス氏は、長年同旅団に所属していた人物で、9月の攻撃で殺害された前任のナエル・アブオベイド司令官の後任を務めていた。アブオベイド氏自身も、25年5月に殺害されたラファ旅団の別の司令官であるモハンマド・サバネ氏の後任に就いていた人物だ。

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ハマスの軍事部門カッサム旅団は声明を出し、アブユニス氏の死亡を確認した。声明によれば、同氏は1991年に同旅団に加わり、2023年10月7日にハマスが主導してイスラエルに対して行った攻撃において、計画立案や指揮監督に関与した最も有力な司令官の一人だったという。

イスラエル国防相の強硬方針表明

イスラエルのカッツ国防相は、IDFがガザ地区でハマスの指導者たちを排除し続けており、一人、地獄の深淵へと送られたと述べた。さらに同氏は、首相およびIDFと共に私が主導しているガザでの攻勢的な方針は、ガザが非武装化され、ハマスが完全に消滅するまで継続されると強調した。

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停戦合意の機能不全と和平委員会の無為

米国が仲介した停戦合意にも効力が見られないのが実情だ。ガザ停戦計画を監視するためにトランプ米政権が国連の支援を受けて設立した平和評議会は、事実上機能しておらず、25年10月に合意された20項目からなる計画について、実質的な進展を何一つ生み出せていない。

ガザの権力構造と紛争の長期化

アブユニス氏の殺害は、ある種のパターンがガザ地区で定着しつつあるのを浮き彫りにしている。1年以上前に発効したはずの停戦合意があるにもかかわらず、イスラエルはハマスのメンバー、特に上級司令官を標的とした攻撃を続けている。しかし、イスラエルが占領していないガザの一部地域において、ハマスは依然として強固に権力を掌握しており、司令官が排除されてもすぐに後任が据えられるという状況が続いている。