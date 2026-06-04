イスラエル北部でネタニヤフ政権への支持低下、総選挙前に深刻な課題

今年10月までに総選挙を控えるイスラエルで、北部地域におけるネタニヤフ首相率いるリクードの支持率が大幅に低下している。ヒズボラの攻撃への不満が背景にあり、与党に深刻な警鐘となっている。

今年10月までに 総選挙 が予定されている イスラエル で、 ネタニヤフ 首相が率いる与党・右派リクードの 支持率 が、北部地域で顕著に低下していることが最新の世論調査で明らかになった。

北部はレバノンの親イラン武装組織ヒズボラからのロケット弾攻撃に繰り返しさらされており、住民の間でネタニヤフ政権の対応に不満が高まっている。 ヘブライ大学アガム研究所が5月に実施し、ロイターが入手した調査によると、全有権者の約2割が居住する北部で、リクードを支持すると答えた人は23％にとどまり、2022年の前回選挙時の35％から12ポイントも低下した。 一方、北部有権者の約70％がレバノンとの戦闘への対応に不満を示し、他地域と比べて支持率の下落幅が際立っている。

さらに、回答者の3分の2が反ネタニヤフ派の政党に投票する意向を示しており、与党にとって深刻な警鐘となっている。 この支持率低下の背景には、2023年10月以降激化したヒズボラとの衝突がある。 テルアビブ大学国家安全保障研究所の報告によれば、これまでに北部で50人以上の民間人が死亡し、数万人が避難を余儀なくされている。 ヒズボラはイランの支援を受けており、イスラエル北部に数千発のロケット弾を撃ち込み、都市やインフラに被害を与えている。

ネタニヤフ首相は強硬な姿勢を示し、越境攻撃や空爆を強化しているが、北部住民は日常的なロケット警報に怯え、政府の防護措置が不十分だと感じている。 特に、避難住民の帰還時期が不透明なことや、経済的な補償が遅れている点への不満が強い。 専門家は、北部での支持率低下が総選挙の結果を左右する可能性があると指摘する。 リクードは伝統的に北部で強い支持基盤を持っていたが、今回の調査結果はその基盤が揺らいでいることを示している。

ネタニヤフ首相は選挙に向けて、安全保障の強化や避難住民支援を訴えるとみられるが、野党側は政権の失敗を追及する構えだ。 また、イスラエル国内では、ガザ戦争の長期化に伴う経済悪化や社会の分断も深刻化しており、ネタニヤフ政権にとって逆風が強まっている。 北部の有権者は、今後の選挙戦で大きな鍵を握るとみられ、与野党の攻防が激しさを増している。 さらに、国際社会からの圧力もネタニヤフ首相にとって重荷となっている。

ヒズボラとの戦闘はレバノン国内にも被害を及ぼし、国境を越えた緊張が高まっている。 米国や欧州諸国は、イスラエルに対するヒズボラの攻撃を非難する一方で、民間人への被害を最小限に抑えるよう求めている。 ネタニヤフ首相は、強硬な立場を維持しつつも、外交的な孤立を避けるため、バランスの取れた対応を迫られている。 北部住民の不満がくすぶる中、今後の政策が選挙結果をどう左右するか、注目が集まっている





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