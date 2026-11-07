イスラエル大統領がアイゼンコット氏に組閣要請 連立交渉の行方

イスラエルのヘルツォグ大統領はガディ・アイゼンコット氏に組閣を要請。過半数割れの選挙結果を受け、挙国一致政権か連立交渉か、イスラエルの政治情勢が重要な岐路に立たされている。

イスラエル の イスラエル ・ヘルツォグ大統領は、反ベニヤミン・ ネタニヤフ首相 陣営の中道政党 ヤシャル党 首、 ガディ・アイゼンコット 元軍参謀総長に対し、8日に連立政権樹立のための組閣権限を与えることを正式に要請した。これは7日に大統領報道官が発表したもので、アイゼンコット氏には政府形成に向け最大6週間の期間が与えられることになった。

総選挙結果と連立交渉の緊迫状況

10月27日に実施された国会総選挙（定数120議席）では、どの陣営も単独で過半数となる61議席を超えることができなかった。ネタニヤフ首相率いる右派政党「リクード」は単独政党として最多の27議席を獲得したが、宗教的・民族的な連立勢力全体でも53議席にとどまり、過半数に届かなかった。これに対し、アイゼンコット氏が率いる「ヤシャル」は21議席で第2党となったものの、その中道左派から右派までのユダヤ系4政党から成る陣営は合計48議席で、依然として過半数には及ばない状態が続いている。

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この選挙戦で注目されたのは、アラブ系少数派を代表する2つの政党が過去最多となる19議席を獲得した点である。この議席数は、これまでの連立交渉において重要なキーマンとなる可能性を秘めている。各陣営が過半数に届かなかった背景には、社会の分裂や政策対立の深まりがあり、今後どのような政党が協力関係を選ぶかが政権樹立の鍵を握ると見られている。

アイゼンコット氏の政局への姿勢

組閣要請を受け、ガディ・アイゼンコット氏は自身のSNSプラットフォーム「X」を通じて声明を発表し、現在の政治状況への対応を迫られた。アイゼンコット氏は「今こそ挙国一致の非常事態政府を樹立する時だ」と強調し、国民の期待に応えるために全力を尽くすと述べた。これは、長年対立してきた勢力を超え、国家の安定と安全保障を最優先すべきだというメッセージと解釈されている。

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アイゼンコット氏のこの発言は、イスラエルの安全保障状況、特に2023年10月7日のハマスによる襲撃とその後のガザ地区での戦闘を踏まえたものである。元軍参謀総長としての経験を持ち、反ネタニヤフ首相の中心人物として知られるアイゼンコット氏だが、その立場は伝統的な中道左派から中道右派まで幅広い支持を集める層にまで及んでいる。彼の発言は、単なる政党間の力関係を超え、国家全体の結束を求める声として受け止められている。

連立政権樹立の3つの選択肢と分析

ガディ・アイゼンコット政権発足に向けた現実的な選択肢は3つに絞られている。第1の選択肢は、過去最多の議席を獲得したアラブ系政党から閣外協力を得て、少数派政権を樹立する方法である。第2の選択肢は、彼やその盟友らが過去に避けてきたユダヤ教超正統派政党との連立を組むことだ。第3の選択肢は、最大のライバルであるベニヤミン・ネタニヤフ氏と手を組み、挙国一致の連立政権を樹立することである。

しかし、政治アナリストたちの間では、この3つの選択肢がすべて実現難航するとみられている。アラブ系政党との協力はイスラエル社会の中で依然として大きな抵抗を伴う可能性がある。また、ユダヤ教超正統派政党との連立は、アイゼンコット氏の中道としての立場や世俗的な政策方針との整合性を取るのが難しい。ネタニヤフ氏との挙国一致政権に至っては、両者の政治的信条や過去の対立の深さを考えると、具体的な合意形成に至るのは極めて困難だと見られている。

組閣期限切れと再選挙の可能性

仮にガディ・アイゼンコット氏がこれらの合意をまとめることに失敗した場合、政治的手続きはさらに複雑化する。他の政治候補者が4週間の短い期限の中で次回の組閣に挑むことになり、それでも不調に終われば、議会はさらに別の候補者を指名する手続きに進む。この一連の組閣手続き全体の期限は約100日と定められており、この期間の内に誰も連立政権の樹立に成功しない場合、最終的には国家として再選挙を実施する必要がある。

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この状況は、イスラエルの政治的不安定さを長期化させるリスクを内包している。連立交渉が泥沼化すれば、国家安全保障や経済政策の決定が遅れ、国際的な信頼にも影響を与える可能性がある。特に、ガザ地区での戦闘継続や人質問題の解決といった緊急性の高い課題に対する政府のリーダーシップが問われる中で、速やかな政権発足が求められる。今後の6週間が、イスラエルの政治未来を決定づける重要な時期となる。