【11月26日 AFP】イスラエルのイスラエル・カッツ暫定国防相がイランは化学兵器を開発していると主張したことを受け、イランのアッバス・アラグチ外相は25日、イスラエルが再び米国をだまして戦争に引き込もうとしていると非難した

【11月26日 AFP】イスラエルのイスラエル・カッツ暫定国防相がイランは化学兵器を開発していると主張したことを受け、イランのアッバス・アラグチ外相は25日、イスラエルが再び米国をだまして戦争に引き込もうとしていると非難した。

アラグチ氏はX（旧ツイッター）に投稿した声明で、「この戦争屋は恥知らずにも、イランがこのような非人道的な兵器を開発し、製薬工場に隠していると非難している。 その目的は大胆不敵だ。 米国をだまして、またしてもイスラエルの代わりに戦わせることだ」と述べた。 カッツ氏は、所属する政党「リクード」が通信アプリ「テレグラム」で公開した声明で、「イランは化学兵器の開発を進めているが、それを使ってイスラエルを攻撃できる段階にはまだ達していない」「これ以上開発を進めることを許してはならない」と述べた。

Advertisement

だが、イスラエルの首相候補ガディ・アイゼンコット氏の協力者の一人で、右派政党「わが家イスラエル」を率いるアビグドール・リーベルマン氏は25日、直ちにイランを攻撃する必要はないと述べ、ベンヤミン・ネタニヤフ暫定政権の意図に疑問を呈した。 リーベルマン氏はXに、「イランが化学兵器を保有しているとの発言は重大なものだが、情報と軍事作戦の面からすれば、イスラエルが直ちに単独で攻撃を行う正当な理由はない」と投稿した。