イスラエル大統領が8日首相候補指名 連立協議の行方

イスラエルのヘルツォグ大統領は8日に首相候補を指名すると表明。総選挙で過半数勢力が不在で政権樹立は難航し、アイゼンコット氏とネタニヤフ氏の争いが焦点となっている。

イスラエル のイスハク・ ヘルツォグ 大統領は5日、連立政権樹立の担い手となる首相候補を8日に正式に指名すると表明した。先月27日に実施された国会議員 総選挙 では、過半数の議席を確保できる勢力がどの陣営にも現れず、次期政権発足を巡る協議は難航している。この指名手続きは、政治的膠着状態にある同国の政局に決着をつける重要な段階となる。

首相候補指名の法的根拠と日程

憲法上の手続きに従い、ヘルツォグ大統領は各政党との協議を経て、組閣の可能性が最も高い人物を首相に指名する権限を持つ。今回指名される候補は、最大14日間の猶予を与えられ、その間に他政党との連立交渉を推進し、120議席中61議席以上の支持を得る必要がある。指名を受けた首相候補が組閣に失敗した場合、その権利は他の議員に譲渡され、最終的に大統領が直接組閣権を付与するか、早期総選挙を実施する判断を下すことになる。

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大統領府は、8日の指名発表に向けて最終調整を進めている。過去の事例を見ると、大統領の指名は単なる形式的な手続きではなく、実際に組閣を実現できる政治的バランス感覚が問われる。ヘルツォグ大統領は、各党首との個別会談を丁寧に重ねてきた結果、政治的指導者としての判断を下す準備を整えたものと見られる。この指名は、イスラエル政治の不安定化を防ぎ、新たな政府運営の枠組みを作る第一歩となる。

各陣営の議席数と支持基盤の分析

総選挙の結果を詳細に見ると、ベンヤミン・ネタニヤフ首相が率いる右派リクードなどの与党連合は、宗教・民族主義勢力を含めた全体で53議席を獲得したが、これは過半数に届かない数値である。リクード単独でも27議席を得て単独政党としては第1党となったものの、これだけでは政府を運営するには程遠い状況だ。対する中道派の「ヤシャル」など、元軍参謀総長ガディ・アイゼンコット氏が率いる野党連合は、中道左派から右派までのユダヤ系政党4党で合計48議席を獲得した。

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さらに注目すべきは、イスラエルのアラブ系少数派を代表する2政党が過去最多となる19議席を得た点である。アイゼンコット陣営は、反ネタニヤフを掲げるスタンスを堅持し、中道左派から右派にわたる幅広い支持を集めることに成功した。このように、議席の分布は非常にフラットであり、どの陣営も他勢力との連携抜きには政権運営が不可能な構造となっている。これが協議が難航する最大の理由である。

大統領が指摘する政治的膠着の現実

ヘルツォグ大統領は4日と5日の両日にわたり、各党首と協議を行った。その結果、当選議員120人のうち67人がアイゼンコット氏を首相候補として推薦し、ネタニヤフ首相を推薦したのは46人に留まった。しかし、大統領は協議終了後のテレビ演説で「結果は明確に見えるかもしれないが、陣営間や陣営内部に相互の拒否権が存在する」と指摘した。これは、単なる議席数の多寡だけでなく、政策や人事を巡る細かな摩擦が、連立成立の障壁となっていることを意味する。

大統領はさらに、誰が実際に連立政権を組閣できる可能性が最も高いかを判断するのは容易ではないと述べ、政治的な慎重さを示した。これは、アイゼンコット氏が議席数で上回っていたとしても、彼を支持する政党同士の間で互いに拒否権を持つ状況があるため、安定した多数派を形成するのが難しい状況を反映している。逆にネタニヤフ首相側も、単独では多数派に届かず、残りの議席をどのように確保するかが課題となっている。

選挙不正疑惑と政局への影響

政権維持が危ぶまれるネタニヤフ首相は、選挙管理当局による不正投票疑惑の調査を受け、アラブ系政党が票を盗んだと主張して選挙結果に疑問を投げかけている。この主張は、選挙の正当性を巡る論争を巻き起こしており、民主主義的手続きに対する信頼を損なう可能性がある。批判派は、首相とその支持勢力が選挙結果を覆そうとしていると非難しており、社会の分断が進む恐れがある。

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今後の動向としては、8日の大統領指名を皮切りに、各政党間の連立交渉が本格化する。アイゼンコット氏陣営は、アラブ系政党との協調や、中道右派との交渉により、過半数の61議席にどう迫るかが鍵となる。一方、ネタニヤフ首相陣営は、宗教政党や小規模政党との繋ぎ止めを図るが、その成否は議会内の信頼関係に依存する。いずれのケースでも、イスラエル政治の新しい秩序が確立されるまでには、さらに数の週を要する見込みだ。