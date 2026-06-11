イスラム教国バングラデシュで唯一の国産ビール、ハンタービールの実態

イスラム教が国教のバングラデシュで、政府の認可を得て製造される唯一の国産ビール「ハンタービール」について。外国人向けという特殊な市場環境と、宗教的制約による広告禁止などの困難、そして希少価値による高額販売の実態を詳報します。

イスラム教 が国教として深く根付いている バングラデシュ という国において、アルコールの製造や販売は極めて厳しく制限されています。 多くの国民にとって飲酒は宗教的な禁忌であり、社会的な規範としても強く否定されているのが一般的です。

しかし、そのような厳格な宗教的背景を持つ国の中で、唯一の国産ビールとして製造・販売されているのが「ハンタービール」という銘柄です。 このビールは、単なる飲料という枠を超えて、バングラデシュという国の複雑な社会構造と、外貨獲得や外国人誘致という現実的な経済戦略が交差する地点に位置する非常に稀有な存在といえます。 政府による特別な認可を得て製造されているこのビールは、主に日本人や中国人をはじめとする、国外から訪れるビジネスマンや観光客などの外国人をメインターゲットに据えています。

特筆すべきは、このビールが輸出を一切行っておらず、バングラデシュ国内の極めて限られた場所でしか提供されていないという点です。 そのため、知る人ぞ知る「幻の味」として、一部の外国人の間で密かに話題となっています。 このハンタービールを製造・販売しているのは、首都ダッカに本社を置く民間企業のクラウン・ビバレッジ社です。 同社が本格的に市場に参入したのは2009年のことで、以来、政府から厳格な販売許可を得たバーや、高級ホテルのレストランなど、国内に約200カ所という限定的なルートを通じて流通させています。

製造を支える親会社であるジャムナ・グループは、バングラデシュ国内で大きな影響力を持つ企業集団であり、その資本力とネットワークが、宗教的制約の強い環境下でのビール製造という困難な事業を可能にしたと考えられます。 販売を統括するウガル・ロイ氏によれば、卸値としての価格設定は330ミリリットルの缶1本あたり140タカ（日本円にして約180円）、瓶入りは150タカとなっています。 しかし、消費者が実際に手に取る小売価格になると、その状況は一変します。

流通量が極めて少ないことと、希少価値が高まっていることから、小売店では卸値の2倍以上の価格で販売されることが常態化しています。 中には、その希少性を最大限に利用し、1缶あたり840タカという極めて強気な価格設定を行う店舗さえ存在しており、国産ビールでありながら高級品のような扱いを受けているのが現状です。 もちろん、イスラム教国である以上、アルコール飲料の製造には常に激しい抵抗が付きまといます。

販売が開始された当初には、強力なイスラム主義政党であるイスラム協会（JI）が、教義に反するビール製造に真っ向から反対し、激しい抗議の声を上げました。 幸いなことに、その反対運動が国家を揺るがすほどの大きなうねりになることはありませんでしたが、その後の事業展開には大きな制約が課されることとなりました。 具体的には、一般的な飲料メーカーが行うようなテレビCMや看板、SNSでの大々的な広告宣伝活動が一切禁じられています。

公然とマーケティングを行うことは、宗教的な反感を買い、最悪の場合は事業停止に追い込まれるリスクを伴うため、同社は極めて静かな、いわばステルス的な販売戦略を余儀なくされています。 それでも、ダッカのバーなどで働く店員たちは、世界的なブランドであるハイネケンを最大のライバルとして意識しており、国産ビールとしてのプライドを持って提供しています。 店員の中には、宗教的な理由から自身では一度も口にしたことがないという人もいますが、それでも顧客に提供する商品としての品質や価値には自信を見せています。

このような状況にあるハンタービールは、バングラデシュという国が抱える、伝統的な宗教価値観と現代的なグローバル経済の要請との間での葛藤を象徴しているといえます。 政府が国産ビールの製造を認めている背景には、外資系企業の進出や外国人専門家の受け入れを促進するために、彼らの生活文化に配慮する必要があるという現実的な判断があるのでしょう。 同時に、国内で製造することで得られる税収や雇用創出という経済的メリットも無視できない要素です。

しかし、その運営は常に薄氷を踏むような危うさを孕んでおり、政治情勢や宗教的な気運の高まり次第では、いつ販売ルートが遮断されてもおかしくない緊張感の中にあります。 限られた空間である高級ホテルのラウンジや、厳選されたバーの中でだけ許される飲酒という文化は、ある意味でバングラデシュにおける特権的な空間の創出であり、そこでの一杯のビールは、単なる喉の渇きを癒やすものではなく、異文化との接触や、禁忌の中にある快楽という特別な体験を伴うものとなっています。

今後、バングラデシュがさらに経済発展を遂げ、社会の多様性が受け入れられる方向に進むのか、あるいはより保守的な方向へ回帰するのかによって、この「幻のビール」の運命も決まることになるでしょう





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