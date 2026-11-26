アンドニ・イラオラ監督率いるリヴァプールは、アレクサンデル・イサクの2得点でチャンピオンズリーグでクラブ・ブルッヘに3-0と勝利し、リーグフェーズ5試合で勝ち点12とした。イサクはアリソン・ベッカーのロングボールへの感謝と前線のかみ合いを語った。

アレクサンデル・イサク の2得点で、リヴァプールは チャンピオンズリーグ で クラブ・ブルッヘ に3-0で勝利。 アンドニ・イラオラ 監督率いるチームはリーグフェーズ5試合で勝ち点12とした。

試合後、スウェーデン人FWは終盤のループシュートにつながったアリソン・ベッカーのロングボールを蹴り続ける姿勢に感謝し、リヴァプールの前線がかみ合い始めていると語った。 リヴァプールは水曜夜、アレクサンデル・イサクの決定力を示す2得点で、敵地でクラブ・ブルッヘに3-0と勝利した。 アンドニ・イラオラ監督率いるチームは、チャンピオンズリーグのリーグフェーズで獲得可能な勝ち点15のうち12を手にしている。

Advertisement

ヤン・ブレイデル・スタディオンで序盤に先制点を挙げたイサクは、ブラッドリー・バルコラがヤン・ゾマーの不用意なパスをカットし、代役のキャプテンを務めたドミニク・ソボスライが横に送ったボールを、ダイレクトで難なく決めた。。