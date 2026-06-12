イサク、リヴァプール加入の課題を直面

リヴァプールの新加入選手、イサクはリヴァプール加入時にコンディションが整っていなかったことを明らかにした。理由は不明だが、骨折で再び離脱した。W杯に出場するのは確実だが、プレシーズンで調整するより状態は上がらないだろう。

リヴァプール 加入時にコンディションが整っていなかったのは明らかで、理由は不明だ。 その後復帰して状態が上向いたが、骨折で再び離脱。 シーズン終盤に出場した数試合でも、まだ本調子ではなかった。

それも当然だ。 彼は骨折から復帰したばかりだった。 その後、スウェーデン代表に選ばれ、W杯に出場するのは確実だ。 フル出場するかは不明ですが、プレシーズンで調整するより状態は上がらないでしょう。

W杯後に短い準備期間で戻っても、リバプールファンが望むコンディションには難しいと思います。

「もちろん、私の予想が外れることを願っている。 だが、来シーズンに向けて、彼が必要としていたであろう本格的なプレシーズンを十分にこなせないままシーズンに臨むことになるかもしれないという点が、少し気にかかる。 」イサクは2026-27シーズンから即戦力として活躍し、アンフィールドのサポーターと新監督のアンドニ・イラオラに、自身が最前線を率いるにふさわしい選手で、伝説的な「No.9」の座に値する存在であることを証明しなければならない。 高額移籍金で獲得した選手には、どのクラブも2シーズンが限界だ。

その後に補強が必要かどうか議論が始まる。 ファウラーはそう語り、オランダ人監督アルネ・スロットがプレミアリーグ制覇からわずか1年で解任された例を挙げ、「その通りだ」と結んだ。 監督も同じ。2年目に結果が出ず、疑問の声が上がった。 一度疑問が出れば、結末は一つだ





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