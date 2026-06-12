株式会社サイバードが手掛ける人気恋愛ゲーム『イケメン王子 美女と野獣の最後の恋』が2026年7月1日でサービス開始から6周年を迎える。同ゲームは、全世界でシリーズ累計会員数4,500万人を誇り、若い世代を中心に絶大な支持を集めている。

株式会社サイバードが手掛ける人気恋愛ゲーム『イケメン王子 美女と野獣の最後の恋』が2026年7月1日でサービス開始から6周年を迎える。 同ゲームは、全世界でシリーズ累計会員数4,500万人を誇り、若い世代を中心に絶大な支持を集めている。

同ゲームの登場キャラクターの中で、歌手として台頭する若者は、動画総再生数2憶回を超え、SNS総フォロワー数100万人を突破するなど、絶大な人気を誇っている。 同ゲームの第3弾は、2026年6月26日から7月16日までの期間に登場する。

登場キャラクターの中で、レオン＝ドントゥール、シュヴァリエ＝ミシェーレ、イヴ＝クロス、ノクト＝クライン、リヒト＝クライン、クラヴィス＝ルルーシュ、ジン＝グランデ、ルーク＝ランドルフ、サリエル＝ノワール、リオ＝オルティス、ギルベルト＝フォン＝オブシディアン、キース＝ハウエル、シルヴィオ＝リッチ、アゼル=ラドワーン、マティアス＝オースブリンク、カガリ＝アマガセの16名が登場する。 同ゲームは、人気動画プラットフォームで投稿を開始し、若い世代を中心に絶大な人気を誇っている。

同ゲームの登場キャラクターは、力強く凛とした歌声で、若い世代を中心に絶大な人気を誇っている。 同ゲームは、2026年7月1日でサービス開始から6周年を迎えるが、同ゲームの登場キャラクターは、若い世代を中心に絶大な人気を誇っている。 同ゲームの第3弾は、2026年6月26日から7月月16日までの期間に登場する。 同ゲームの登場キャラクターは、若い世代を中心に絶大な人気を誇っている。

同ゲームは、2026年7月1日でサービス開始から6周年を迎えるが、同ゲームの登場キャラクターは、若い世代を中心に絶大な人気を誇っている





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イケメン王子 美女と野獣の最後の恋、恋愛ゲーム、人気ゲーム、若い世代、歌手、登場キャラクター

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