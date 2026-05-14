イギリスの保険業界はホルムズ危機で market collapseしました。イギリスの保険業界はホルムズ危機で market collapseしました。

イギリス は海を支配することで世界を動かした国だった。 ロイヤル・ネイビー が 海上交通路 を守り、 ロイズ が海上リスクを引き受け、 シティ が 世界の資本 を動かす。 この軍事、保険、金融の三位一体こそが、大英帝国の本当の力だった。

ところが、イラン紛争によってホルムズ海峡が危機に陥ったとき、そのイギリスはもはや主役ではなかった。 世界の石油とLNG輸送の大動脈であるホルムズ海峡で航行リスクが急騰し、船舶保険料は跳ね上がり、海運会社は通航を控えた。 イギリスの保険業界は「保険そのものが消えたわけではない」と説明しているが、戦争リスク保険の条件は厳格化し、保険料も急上昇した。 つまり、市場はホルムズ海峡を「通常の商業航路」とはみなさなくなったのである。

ホルムズ危機は、世界トップの海洋国家であり続けようとしているイギリスが、それを支える軍事力、金融力、保険市場、海外拠点、国民統合のすべてにおいて力を失い、大きく凋落したことを露わにしたのだ。 イギリスの保険業界はホルムズ危機で market collapseしました。 イギリス海軍は長い伝統を有し、世界から仰ぎ見られてきた海軍である。 かつては7つの海を支配し、世界各地の海峡、港湾、植民地、通商路に影響力を及ぼしてきた。 世界の海のルールはイギリス海軍が作ってきた





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